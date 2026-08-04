Migrantes en Ceuta, España: cerca de cincuenta desaparecidos menores de edad

Familiares buscan a decenas de personas desaparecidas tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Muchas de ellas son menores de edad.

Al menos 44 personas, principalmente jóvenes y menores de edad, están en paradero desconocido tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta, ciudad de España del norte de África fronteriza con Marruecos, y son buscadas por sus familiares, según informaron a Efe fuentes policiales.

Los familiares buscan a los desaparecidos a través de los medios de comunicación de Ceuta y Marruecos y, sobre todo, mediante la utilización de las redes sociales.

El pasado 30 de julio decenas de miles de personas, unas 50.000 según las autoridades españolas, entraron de manera irregular y masiva a Ceuta desde Marruecos a través del mar, aunque en los días siguientes la inmensa mayoría de ellos volvieron de manera voluntaria a su país de origen; mientras que han confirmado 72 fallecidos.

Migrantes desaparecidos Las fuentes policiales indicaron a EFE que hasta 44 migrantes están desaparecidas desde ese día, según el testimonio aportado por los familiares, que indicaron que están sin noticias de sus hijos, hermanos, padres o madres.

Entre los desaparecidos hay al menos cinco menores: el niño Mohamed Afasi, de 9 años, otra de 14 años -Nadia Al-Shiba-, otra de 15 años -Mariam-, otra de 16 años, Marwa Aheithour; y Mohamed Riyahi (de 17).