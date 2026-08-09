Racing cerró a otro refuerzo en un puesto clave, tras la venta de Santiago Sosa: lo paga US$ 2.000.000

A horas de la llegada de Leonel Pérez, la dirigencia de Racing realizará una fuerte inversión por otro mediocampista de gran presente en el fútbol argentino.

Racing no saca del pie del acelerador en el mercado de pases.

Mientras termina de acomodar las piezas de su nuevo plantel, Racing abrochó la llegada de un jugador que conoce bien el fútbol argentino y que, encima, tiene una historia particular con la Academia. Se trata de Gastón Lódico, el volante de 28 años que cumplirá el sueño de jugar en el club del que es hincha.

Acuerdo entre Racing e Instituto por Gastón Lódico: los detalles La dirigencia de Diego Milito, que fue insultado por los hinchas tras la última derrota ante Tigre en el Cilindro, acordó la compra del futbolista proveniente de Instituto. Luego de varias idas y vueltas, la operación se cerró en US$ 2.000.000 por la totalidad del pase y en las próximas horas Lodico estampará la rúbrica hasta diciembre de 2029.

El acuerdo se destrabó después de que la Gloria rechazara la primera propuesta de Racing, que buscaba llevarse al futbolista a préstamo. Lejos de bajarse, en Avellaneda cambiaron la fórmula y terminaron de convencer a los cordobeses por la compra definitiva.

Gastón Lodico será el sexto refuerzo de Racing. No obstante, hubo un factor determinante que aceleró la negociación: las ventas de Santiago Sosa a Vasco da Gama y Baltasar Rodríguez a Estudiantes. En ese sentido, la llegada de Lodico apunta a darle una alternativa más al equipo en una zona que quedó debilitada.