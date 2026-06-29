Godoy Cruz ya tiene una cara nueva: quién es el jugador que volvió y el refuerzo que sólo falta presentar

El Tomba sumó a un futbolista surgido del club y espera presentar en las próximas horas otra incorporación

Godoy Cruz continúa rearmando su plantel para afrontar la segunda parte de la temporada y este lunes tuvo una cara conocida entre los jugadores que volvieron a entrenarse en el predio de Coquimbito. Valentín Burgoa regresó al club que lo vio nacer futbolísticamente y se perfila como una alternativa importante para el entrenador Pablo De Muner.

Aunque no se trata de un refuerzo en sentido estricto, el regreso del volante representa una incorporación de peso para un plantel que perdió desequilibrio con las salidas de Matías Ramírez y Tomás Pozzo.

Godoy Cruz y la llegada de un jugador que puede aportar como un refuerzo Burgoa dejó el Tomba a fines de 2022 para incorporarse a Huracán de Parque Patricios. Luego continuó su carrera en Sarmiento de Junín y más recientemente en Orense de Ecuador, club que intentó retenerlo para la próxima temporada, aunque finalmente no logró llegar a un acuerdo y el futbolista regresó a Mendoza.

Con su velocidad, capacidad para el uno contra uno y vocación ofensiva, el mediocampista aparece como uno de los jugadores llamados a aportar desequilibrio en el esquema de De Muner durante la segunda rueda del campeonato.

Schamine sería presentado en las próximas horas. Prensa O'higgins Mientras tanto, la dirigencia tombina sigue trabajando para sumar nuevas incorporaciones. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Benjamín Schamine. Si bien distintos medios nacionales ya dan por avanzada la operación, Godoy Cruz todavía no oficializó la llegada del volante de 22 años.