Tres personas fueron rescatadas tras un fuerte choque en Godoy Cruz

Personal de Bomberos rescató a tres personas atrapadas dentro de dos vehículos luego de un impactante choque.

El choque sucedió en la esquina de Colón y Hualpa, en Godoy Cruz.

Durante la madrugada de este domingo, tres personas atrapadas en dos vehículos fueron rescatadas por personal de Bomberos luego de un violento choque, en donde un vehículo terminó estrellado contra un poste de alumbrado público en el departamento de Godoy Cruz.

Cerca de las 3:20 de la mañana, personal del Cuartel Central de Bomberos intervino para poder rescatar a tres personas que se encontraban atrapadas dentro de dos vehículos diferentes, producto de un fuerte choque ocurrido en la intersección de Colón y Hualpa.

Una vez liberadas, las víctimas fueron asistidas por el personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladadas a diferentes hospitales: dos de ellos ingresaron con lesiones de gravedad al Hospital Central, mientras que la tercera persona fue derivada al Hospital Italiano con politraumatismos.

Las autoridades llevan adelante tareas de investigación para poder esclarecer los hechos y determinar cuáles fueron los motivos del accidente.