Descontrolado festejo: manejó borracho una retroexcavadora tras el triunfo de Argentina y chocó varios autos

Tras la victoria de la Selección argentina, un hombre borracho manejó una retroexcavadora por las calles de Concordia y provocó múltiples choques.

Un momento insólito se vivió este lunes en Concordia, provincia de Entre Ríos, luego del triunfo de la Selección argentina por 2-0 ante Austria. En medio de los festejos por la victoria y la clasificación a los 16avos de final, un hombre en estado de ebriedad protagonizó un peligroso episodio a bordo de una retroexcavadora, que terminó con siete autos chocados.

En el video, que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, se observa cómo el hombre conduce la máquina por la calle y embiste con fuerza a un vehículo que se encontraba estacionado.

El video del accidente Tras ese primer impacto, el conductor continuó su marcha y, metros más adelante, chocó contra otro auto estacionado. Luego perdió el control de la retroexcavadora y permaneció detenido durante algunos segundos. Sin embargo, volvió a avanzar y terminó impactando contra dos camionetas que también estaban estacionadas.

Según informaron, luego de la detención del conductor se le realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre.