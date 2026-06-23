Quién era la joven que murió atropellada por un colectivo en Mar del Plata

El trágico accidente que protagonizó un colectivo en Mar del Plata dejó como única víctima fatal a una joven de 18 años, identificada como Guadalupe Merlos Dipietro , quien fue atropellada por el vehículo cuando este se subió a la vereda.

La joven residía en el barrio Lomas del Golf, y fue la única víctima fatal del incidente. Su familia fue notificada del deceso apenas minutos después de la tragedia. En redes sociales, allegados la despidieron con profundo dolor, destacando su juventud y los proyectos que tenía por delante .

" Qué injusticia de la vida, qué triste noticia ", escribieron sus allegados.

Además del fallecimiento de la joven, otras seis personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Estos son: Patricia Morán, Thiago Vera, Florencia Introncaso, Roxana Ruiz, María López Bosco y un adolescente identificado con las iniciales J.G..

Las autoridades precisaron que la adolescente de 15 años presenta traumatismos faciales y una fractura en un miembro superior. Se encuentra bajo cuidados intensivos en la Unidad de Terapia Intensiva. El resto quedó en observación tras haber ingresado con heridas de diversa gravedad, incluyendo traumatismos craneoencefálicos con pérdida de conocimiento , fracturas de fémur, cadera y pelvis, además de heridas cortantes.

Por su parte, el conductor de la unidad, quien resultó ileso pero atravesó un fuerte estado de shock, dio negativo en el test de alcoholemia. En sus declaraciones iniciales, argumentó que el vehículo se quedó sin frenos y que los nervios le impidieron retomar el control. Este martes al mediodía está citado a declarar ante la Fiscalía de Delitos Culposos.

Los avances en la investigación en Mar del Plata

La causa está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, quien centra la investigación en una posible falla mecánica del colectivo, aunque no se descarta una eventual imprudencia por parte del conductor. El chofer, que debe prestar declaración este martes, no quedó detenido, pero fue trasladado a la comisaría cuarta para resguardar su integridad física ante el riesgo de agresiones en el lugar del hecho.

Respecto a la unidad involucrada, el municipio de General Pueyrredón informó que se trata de un modelo 2015 que contaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada (con fecha de abril de 2026), seguro vigente y una prórroga de circulación legalmente otorgada. Por su parte, el conductor también poseía su licencia de conducir habilitante en regla.