Tragedia en Mar del Plata: un colectivo atropelló a seis personas en una parada y murió una mujer

La semana inició con un trágico accidente en Mar del Plata . En la tarde del lunes, un colectivo de la línea 532 se despistó, subió a la vereda y atropelló a seis personas que se encontraban en una parada sobre la costa de la ciudad.

El hecho ocurrió en el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark.

Según informaron los medios locales, el chofer del colectivo perdió el control de la unidad por causas que todavía no fueron aclaradas y que están bajo investigación.

Producto de esa maniobra, el vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.

Según informó el sitio La Capital de Mar del Plata, al menos una mujer murió en el lugar y seis resultaron heridas, de las cuales tres estarían en grave estado.

Tras el impacto, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona.

De acuerdo con lo trascendido, los heridos sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.

Cómo sigue la investigación

Tras ser notificada por efectivos de la subcomisaría Casino, la Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso y ordenó las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente, con el objetivo de determinar las responsabilidades correspondientes.

Con las pericias en marcha, la Justicia busca determinar qué originó la pérdida de control del colectivo y cómo se produjo el siniestro que terminó con una mujer fallecida y seis personas heridas sobre la costa marplatense.