De vender miel a crear un ambicioso proyecto tecnológico: la propuesta de un grupo de estudiantes mendocinos

Un grupo compuesto por seis estudiantes secundarios de San Rafael desarrolló un innovador proyecto que combina la venta de miel con tecnología aplicada a la agricultura. El mismo se gestó en el marco del programa Conectados por Mendoza Futura, una iniciativa dirigida a estudiantes de entre 15 y 18 años.

El grupo de alumnos está integrado por Kevin Barros, Dylan Bastías, Alma Sánchez, Luján Ghiretti, Pamela Rodríguez y Araceli Aguilera, quienes cursan en una escuela de orientación turística y contable del departamento de San Rafael. Ya atravesando el Episodio 4 del programa, lograron convertir una idea en un prototipo con aplicación concreta tanto en viveros comerciales como en plantaciones domésticas.

Cabe destacar que dicha instancia del programa busca que los estudiantes de toda la provincia se vinculen con actores productivos de sus departamentos y apliquen los conocimientos adquiridos en episodios anteriores para generar impacto en la comunidad.

El monitor territorial de Conectados en San Rafael, Ramiro Gandiotto, remarcó que "lo llamativo de este proyecto es que los estudiantes pudieron recorrer distintas etapas del proceso de aprendizaje. Crearon un emprendimiento, administraron recursos, incorporaron tecnología y desarrollaron una solución con impacto productivo". Según explicó, lo particular del caso es que los seis estudiantes provienen de una escuela con orientación turística y contable, por lo que el programa les permitió adentrarse en un terreno que no formaba parte de su formación habitual.

En ese sentido, Gandiotto expresó que los seis estudiantes aprendieron a manejar herramientas que hasta entonces desconocían. "Pudieron experimentar con tecnología aplicada a problemas reales", detalló.

De "Mielita" a un proyecto con tecnología de punta

La historia de estos alumnos sanrafaelinos comenzó con un emprendimiento de comercialización de miel al que bautizaron "Mielita". Con lo recaudado, los estudiantes compraron el equipamiento necesario para avanzar en un segundo proyecto: un sistema inteligente pensado para optimizar recursos, mejorar el seguimiento del crecimiento de las plantas y facilitar la toma de decisiones de productores del sector.

Para resolver desafíos habituales de los viveros -como el control de variables ambientales, la eficiencia en el uso del agua, el seguimiento del crecimiento de los cultivos y la generación de información precisa para mejorar la productividad- el grupo trabajó con placas ESP32S, sensores, actuadores y la plataforma Arduino IoT Cloud. Esa combinación de dispositivos permite recopilar datos en tiempo real y enviarlos a un sistema centralizado de monitoreo, automatizando tareas que tradicionalmente requieren supervisión constante.

Tras finalizar el Episodio 4, el grupo presentó su proyecto en la muestra departamental de diciembre y fue seleccionado para participar del Evento de Apertura 2026 de Conectados por Mendoza Futura, donde compartió su experiencia con los nuevos aspirantes al programa.

El proyecto fue iniciativa de un grupo de seis estudiantes sanrafaelinos. Gobierno de Mendoza.

Qué es Conectados por Mendoza Futura

Conectados por Mendoza Futura es una iniciativa del Ministerio de Producción de Mendoza, desarrollada en conjunto con la Dirección General de Escuelas (DGE). Nació en 2021, en plena etapa pospandemia. Originalmente surgió como un programa piloto bajo el nombre Mendoza Futura, y desde entonces fue ampliando su alcance hasta llegar a beneficiar -hasta la fecha- a más de 4.800 estudiantes de los 18 departamentos de la provincia.

Está destinado a estudiantes de entre 15 y 18 años de los últimos años del nivel secundario, con el objetivo de formarlos en competencias tecnológicas y en habilidades blandas del siglo XXI, como el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación en entornos digitales. Cabe destacar que la participación es gratuita.