Diseñada para 80.000 habitantes: cómo es la increíble ciudad flotante de 1,6 kilómetros

El ambicioso plan para construir una ciudad marítima de 1,6 kilómetros con colegios, estadios y capacidad para 80.000 personas.

El sueño de habitar el océano dio lugar a uno de los proyectos más ambiciosos del último tiempo. El mismo propone la creación de una ciudad flotante del mundo con una estructura de casi una milla de largo (aproximadamente 1,6 kilómetros) diseñada para albergar a 80 mil personas.

La ciudad flotante planea ser autónoma, con viviendas, centros de salud, escuelas, comercios y áreas de recreación. Pero aunque parece uno de los proyectos más innovadores del momento, hay un problema económico que lo pone en jaque. Según los expertos, crear esta urbe necesitaría una inversión de 12 mil millones de dólares.

Qué tendría la ciudad flotante La ciudad planea tener hogares para 50 mil personas permanentes, espacio para 10 mil visitantes y cruceristas, y una tripulación de 20 mil personas. También habría colegios desde primaria hasta niveles superiores, bancos, tiendas, restaurantes, hoteles, un centro de convenciones, museos, parque acuático y un estadio deportivo. Además, se habla de parques, pasarelas para caminar y un sistema de tranvía.

freedom ship La ciudad flotante que busca ser el proyecto más ambicioso. Archivo Los problemas que enfrenta el proyecto: costo económico y estructura A pesar del entusiasmo, los ingenieros y especialistas remarcan que el obstáculo económico es seguido por uno físico. Para que toda esta estructura funcione necesita soportar un oleaje de tormentas perfectas, corrientes submarinas cambiantes y la corrosión extrema del agua salada, para lo que necesitan materiales de buena calidad y costosos.