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La Ciudad buscará potenciar cada local gastronómico durante el Mundial: así será su estrategia

Bajo el lema “La Ciudad con más Copas”, la Ciudad de Mendoza prepara sorteos y promociones en los diferentes locales gastronómicos de sus principales arterias.

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ALF PONCE MERCADO / MDZ
Cada local gastronómico de la Ciudad ofrecerá promociones y descuentos durante el Mundial.&nbsp;

Cada local gastronómico de la Ciudad ofrecerá promociones y descuentos durante el Mundial. 

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Falta cada vez menos para el debut de Argentina en el Mundial 2026 y es por ello que todos quieren ser parte de la defensa del título. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza lanzó la campaña “La Ciudad con más Copas”, orientada a potenciar a cada local gastronómico de sus principales polos.

A lo largo de la Copa del Mundo, la capital potenciará sus principales polos gastronómicos (avenida Juan B. Justo y Arístides Villanueva) incentivando a sus comercios y locales a ofrecer descuentos, menús temáticos y promociones para disfrutarlos partidos del día.

Con esto, además de sumarse a la campaña provincial “Mansa pasión”, la Ciudad busca potenciar la experiencia gastronómica y sumar estrategias de promoción para fortalecer el consumo de vecinos y turistas durante la Copa del Mundo.

La ciudad con más copas
La Ciudad de Mendoza busca potenciar sus polos gastronómicos

La Ciudad de Mendoza busca potenciar sus polos gastronómicos

Que comercios gastronómicos de Arístides Villanueva participan

Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza.

Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.

Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.

Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.

Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.

Manijita: tendrá promociones.

Basílica: promociones y menú especial.

Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.

La Rosadita: promociones y menú especial.

La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.

Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.

Los locales gastronómicos adheridos en Juan B. Justo

The Nook: contará con promociones 2x1 en tragos.

El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.

El Asadito: brindará 15% de descuento pagando en efectivo.

Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2x1 en tragos.

Chirolas: promociones y menú especial.

Torito: ofrecerá promociones 2x1 en tragos y descuentos especiales en papas.

La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.

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