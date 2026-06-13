La Ciudad buscará potenciar cada local gastronómico durante el Mundial: así será su estrategia

Bajo el lema “La Ciudad con más Copas”, la Ciudad de Mendoza prepara sorteos y promociones en los diferentes locales gastronómicos de sus principales arterias.

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Cada local gastronómico de la Ciudad ofrecerá promociones y descuentos durante el Mundial.

Falta cada vez menos para el debut de Argentina en el Mundial 2026 y es por ello que todos quieren ser parte de la defensa del título. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza lanzó la campaña “La Ciudad con más Copas”, orientada a potenciar a cada local gastronómico de sus principales polos.

A lo largo de la Copa del Mundo, la capital potenciará sus principales polos gastronómicos (avenida Juan B. Justo y Arístides Villanueva) incentivando a sus comercios y locales a ofrecer descuentos, menús temáticos y promociones para disfrutarlos partidos del día.

Con esto, además de sumarse a la campaña provincial “Mansa pasión”, la Ciudad busca potenciar la experiencia gastronómica y sumar estrategias de promoción para fortalecer el consumo de vecinos y turistas durante la Copa del Mundo.

La ciudad con más copas La Ciudad de Mendoza busca potenciar sus polos gastronómicos Que comercios gastronómicos de Arístides Villanueva participan Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza.

Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.