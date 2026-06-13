La Ciudad buscará potenciar cada local gastronómico durante el Mundial: así será su estrategia
Bajo el lema “La Ciudad con más Copas”, la Ciudad de Mendoza prepara sorteos y promociones en los diferentes locales gastronómicos de sus principales arterias.
Falta cada vez menos para el debut de Argentina en el Mundial 2026 y es por ello que todos quieren ser parte de la defensa del título. En ese contexto, la Ciudad de Mendoza lanzó la campaña “La Ciudad con más Copas”, orientada a potenciar a cada local gastronómico de sus principales polos.
A lo largo de la Copa del Mundo, la capital potenciará sus principales polos gastronómicos (avenida Juan B. Justo y Arístides Villanueva) incentivando a sus comercios y locales a ofrecer descuentos, menús temáticos y promociones para disfrutarlos partidos del día.
Con esto, además de sumarse a la campaña provincial “Mansa pasión”, la Ciudad busca potenciar la experiencia gastronómica y sumar estrategias de promoción para fortalecer el consumo de vecinos y turistas durante la Copa del Mundo.
Que comercios gastronómicos de Arístides Villanueva participan
Harrys: contará con promociones durante toda la jornada y 2x1 en cerveza.
Cerro Bar: tendrá menú mundialista y happy hour todos los días.
Estilo Smash: ofrecerá menú previa, menú completo especial y posibles sorteos.
Papanatto: contará con promociones en cerveza tirada y descuentos para grupos.
Gato Negro: tendrá promociones en cervezas, hamburguesas y posibles sorteos de comidas y bebidas.
Manijita: tendrá promociones.
Basílica: promociones y menú especial.
Íconos: ofrecerá promociones especiales en latas y papas.
La Rosadita: promociones y menú especial.
La Taberna de Moe: tendrá promociones en choripanes, pintas y vinos.
Madison: ofrecerá promociones en tragos, pizzas y papas.
Los locales gastronómicos adheridos en Juan B. Justo
The Nook: contará con promociones 2x1 en tragos.
El Conteiner: ofrecerá promociones gastronómicas especiales para la previa.
El Asadito: brindará 15% de descuento pagando en efectivo.
Epifanía: tendrá menú previa, pizza libre y promociones 2x1 en tragos.
Chirolas: promociones y menú especial.
Torito: ofrecerá promociones 2x1 en tragos y descuentos especiales en papas.
La Costa Empanadas, Molino Fusiones y Delicatessen: realizarán sorteos para clientes que compren en sus locales.