Quién era realmente Odiseo y por qué no era un héroe como los actuales
Mientras La Odisea de Christopher Nolan arrasa en los cines, un especialista en historia antigua explica cómo era realmente el héroe de Homero.
El furor a nivel internacional por La Odisea de Christopher Nolan despertó, a su vez, un renovado interés por el poema épico atribuido a Homero y por la figura de su protagonista, Odiseo -interpretado en la cinta por Matt Damon-. En ese contexto, MDZ conversó con Bruno Alfonzo, especialista en estudios clásicos e historia del mundo antiguo, para analizar cómo entendían los griegos la figura del héroe y por qué el Odiseo de Nolan difiere del que aparece en el poema homérico.
El héroe griego no se parecía al héroe moderno
El Odiseo de la obra original, como también el que vemos en la pantallada grande, era un héroe griego. Sin embargo, no se asemeja a los héroes modernos ni al concepto "heroico" que se tiene en la actualidad. "Hay diferencias importantes entre la idea de héroe que tenemos hoy y la que sostenía la civilización griega. Además, tampoco podemos hablar de 'los griegos' como si todos compartieran una única visión. Incluso dentro de la cultura clásica existieron debates sobre el ideal heroico", explicó el también becario del Conicet, profesor de la UNSAM y la USAL y PhD fellow en la University of Groningen (Países Bajos).
"En los poemas homéricos predomina la búsqueda de la gloria, el cleos: el héroe es quien entrega la vida por un ideal y aspira a ser recordado por las generaciones futuras mediante los cantos épicos. Si no alcanza esa gloria, será olvidado. Aquiles y Odiseo representan modelos distintos. Aquiles está definido por la cólera, la fuerza y una búsqueda de gloria muy personal. Hoy, en cambio, solemos asociar al héroe con el altruismo, la solidaridad y la entrega por los demás. Esa concepción no coincide necesariamente con la del mundo homérico", manifestó Alfonzo en diálogo con MDZ.
Con el tiempo, sobre todo durante la época clásica, el modelo heroico cambia. Platón, por ejemplo, deja de privilegiar al guerrero y propone como nuevo paradigma al filósofo, representado por Sócrates.
Cómo cambia Christopher Nolan al personaje de Odiseo
En la película, Odiseo aparece como un héroe marcado por la culpa y el trauma de la guerra. No obstante, se trata de una elección de Nolan que dista de la concepción homérica de Odiseo. "Creo que ese es uno de los cambios más interesantes que introduce Nolan. En el poema, Odiseo no aparece como un héroe atormentado por la culpa. Esa sensibilidad responde mucho más a nuestra mirada contemporánea sobre la guerra", consideró el experto.
"En el mundo griego la guerra podía ser vista de otra manera, especialmente cuando se trataba de conflictos contra enemigos extranjeros, donde también reforzaba el orgullo colectivo", dijo Alfonzo y agregó: "Odiseo sigue siendo un héroe distinto de Aquiles, pero por otra razón: destaca por su inteligencia y su astucia. El poema lo llama polytropos, 'el de muchos recursos'. Siempre digo a mis alumnos que sería algo parecido a lo que en Argentina llamamos 'el vivo': alguien que sobresale por su ingenio más que por su fuerza física.
El episodio del Cíclope revela al verdadero Odiseo
Para Alfonzo, una de las escenas donde mejor se aprecia esa diferencia es el encuentro con Polifemo. En la película, Nolan recrea el episodio con gran espectacularidad, pero omite un momento clave del poema: cuando Odiseo logra escapar, primero engaña al Cíclope diciendo que se llama "Nadie". Sin embargo, ya desde el barco no puede contener su orgullo y revela su verdadera identidad. Ese gesto de soberbia provoca la posterior maldición de Poseidón.
"Ahí aparece un rasgo fundamental de la personalidad de Odiseo que ayuda a entender cómo concebían los griegos a este héroe", explicó el especialista.
¿Nolan reduce a Odiseo?
Emily Wilson, la británica conocida por ser la primera mujer en traducir La Odisea de Homero al verso en inglés, sostuvo que la película de Nolan despoja a Odiseo de muchas de sus cualidades. Al ser consultado sobre su opinión respecto a las declaraciones de Wilson, el especialista en historia griega señaló: "No hablaría de una reducción, sino de una transformación. Los mitos nacieron en una tradición oral y siempre estuvieron sujetos a cambios. Incluso en la Antigüedad, autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides reinterpretaron constantemente los relatos heredados de Homero".
"Por eso creo que Nolan toma un material épico, pero lo convierte en una tragedia contemporánea. Construye un Odiseo atravesado por la culpa y el trauma, rasgos que no ocupan ese lugar en el poema", concluyó Alfonzo.
La literatura clásica siempre fue objeto de reinterpretaciones. Cada época recibe ese legado y lo transforma. Nolan también lo hace: modifica aspectos del héroe homérico para dialogar con preocupaciones propias del presente.