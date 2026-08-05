Quién era realmente Odiseo y por qué no era un héroe como los actuales

Mientras La Odisea de Christopher Nolan arrasa en los cines, un especialista en historia antigua explica cómo era realmente el héroe de Homero.

El furor a nivel internacional por La Odisea de Christopher Nolan despertó, a su vez, un renovado interés por el poema épico atribuido a Homero y por la figura de su protagonista, Odiseo -interpretado en la cinta por Matt Damon-. En ese contexto, MDZ conversó con Bruno Alfonzo, especialista en estudios clásicos e historia del mundo antiguo, para analizar cómo entendían los griegos la figura del héroe y por qué el Odiseo de Nolan difiere del que aparece en el poema homérico.

El héroe griego no se parecía al héroe moderno El Odiseo de la obra original, como también el que vemos en la pantallada grande, era un héroe griego. Sin embargo, no se asemeja a los héroes modernos ni al concepto "heroico" que se tiene en la actualidad. "Hay diferencias importantes entre la idea de héroe que tenemos hoy y la que sostenía la civilización griega. Además, tampoco podemos hablar de 'los griegos' como si todos compartieran una única visión. Incluso dentro de la cultura clásica existieron debates sobre el ideal heroico", explicó el también becario del Conicet, profesor de la UNSAM y la USAL y PhD fellow en la University of Groningen (Países Bajos).

"En los poemas homéricos predomina la búsqueda de la gloria, el cleos: el héroe es quien entrega la vida por un ideal y aspira a ser recordado por las generaciones futuras mediante los cantos épicos. Si no alcanza esa gloria, será olvidado. Aquiles y Odiseo representan modelos distintos. Aquiles está definido por la cólera, la fuerza y una búsqueda de gloria muy personal. Hoy, en cambio, solemos asociar al héroe con el altruismo, la solidaridad y la entrega por los demás. Esa concepción no coincide necesariamente con la del mundo homérico", manifestó Alfonzo en diálogo con MDZ.

Existen diferencias importantes entre la idea de héroe que tenemos hoy y la que sostenía la civilización griega. Gentileza Con el tiempo, sobre todo durante la época clásica, el modelo heroico cambia. Platón, por ejemplo, deja de privilegiar al guerrero y propone como nuevo paradigma al filósofo, representado por Sócrates.

Cómo cambia Christopher Nolan al personaje de Odiseo En la película, Odiseo aparece como un héroe marcado por la culpa y el trauma de la guerra. No obstante, se trata de una elección de Nolan que dista de la concepción homérica de Odiseo. "Creo que ese es uno de los cambios más interesantes que introduce Nolan. En el poema, Odiseo no aparece como un héroe atormentado por la culpa. Esa sensibilidad responde mucho más a nuestra mirada contemporánea sobre la guerra", consideró el experto.