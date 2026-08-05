Mi Anses: cómo ver tu historia laboral paso a paso

Anses permite verificar los aportes realizados por los empleadores a lo largo de la carrera de un trabajador, simplificando trámites presenciales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite consultar la historia laboral de manera online a través de Mi Anses. Desde allí, cualquier trabajador puede verificar los aportes registrados a lo largo de su vida laboral sin necesidad de realizar un trámite presencial.

La historia laboral reúne toda la información vinculada a los aportes al sistema previsional. Allí figuran las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, los períodos trabajados y las remuneraciones registradas en caso de trabajadores autónomos o monotributistas. Esta consulta suele ser útil para controlar que los aportes se hayan realizado correctamente y contar con un registro actualizado.

Mi Anses permite consultar la historia laboral de forma online. Foto: Anses Si no aparecen montos en la consulta, Anses indica que es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación o que corresponda a información suministrada por provincias transferidas a la Nación.

Qué se necesita para consultar la historia laboral Para acceder a la consulta solo se necesita:

CUIL.

Clave de la Seguridad Social. Cómo ver la historia laboral en Mi Anses La consulta es personal y puede realizarse en pocos pasos desde la página web o la aplicación de Mi Anses: