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Mi Anses: cómo ver tu historia laboral paso a paso

Anses permite verificar los aportes realizados por los empleadores a lo largo de la carrera de un trabajador, simplificando trámites presenciales.

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La historia laboral reúne los aportes registrados por Anses. Foto: Archivo

La historia laboral reúne los aportes registrados por Anses. Foto: Archivo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite consultar la historia laboral de manera online a través de Mi Anses. Desde allí, cualquier trabajador puede verificar los aportes registrados a lo largo de su vida laboral sin necesidad de realizar un trámite presencial.

La historia laboral reúne toda la información vinculada a los aportes al sistema previsional. Allí figuran las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, los períodos trabajados y las remuneraciones registradas en caso de trabajadores autónomos o monotributistas. Esta consulta suele ser útil para controlar que los aportes se hayan realizado correctamente y contar con un registro actualizado.

Mi Anses permite consultar la historia laboral de forma online. Foto: Anses

Mi Anses permite consultar la historia laboral de forma online. Foto: Anses

Si no aparecen montos en la consulta, Anses indica que es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación o que corresponda a información suministrada por provincias transferidas a la Nación.

Qué se necesita para consultar la historia laboral

Para acceder a la consulta solo se necesita:

  • CUIL.
  • Clave de la Seguridad Social.

Cómo ver la historia laboral en Mi Anses

La consulta es personal y puede realizarse en pocos pasos desde la página web o la aplicación de Mi Anses:

  • Ingresar a Mi Anses con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
  • Ir a la sección Trabajo.
  • Seleccionar la opción Consulta de Historia Laboral.
  • Allí se podrá visualizar el detalle de los aportes y períodos registrados.

Esta información puede descargarse o consultarse cada vez que sea necesario para verificar que los aportes previsionales estén correctamente registrados.

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