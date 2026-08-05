Luego de la enorme acumulación de nieve en Las Cuevas, cuándo mejoraría el tiempo en alta montaña

Vialidad Nacional trabajó durante toda la noche para despejar la nieve en Las Cuevas. El jueves volverían las nevadas hasta el mediodía.

Las máquinas continúan removiendo la gran acumulación de nieve en alta montaña mientras el pronóstico anticipa un nuevo frente de mal tiempo.

Las máquinas de Vialidad Nacional continúan trabajando sin pausa en la alta montaña para remover la enorme cantidad de nieve acumulada en la zona de Las Cuevas. Según informaron desde los organismos que intervienen en el operativo, las tareas comenzaron durante la madrugada y siguen desarrollándose tanto de día como de noche para recuperar las condiciones de circulación.

De acuerdo con el último parte, las cuadrillas llegaron a Las Cuevas cerca de las 4 de la mañana y concentraron allí los trabajos de despeje. Las imágenes difundidas muestran una importante acumulación de nieve y maquinaria vial operando de manera permanente sobre la Ruta Nacional N°7.

El operativo de despeje continúa sin pausa en el corredor internacional. Esperan nuevas nevadas entre la madrugada y el mediodía del jueves. Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata El comunicado oficial de la Unidad Ejecutora Uspallata, emitido a las 8:25, informa que la ruta 7 permanece transitable con precaución para todo tipo de vehículos desde Uspallata hasta Puente del Inca. En cambio, el tramo comprendido entre Puente del Inca y la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor continúa intransitable, mientras siguen las tareas de limpieza y mantenimiento.

El pronóstico mantiene en alerta a la cordillera Tras llegar a Las Cuevas durante la madrugada, Vialidad mantiene un intenso operativo mientras el pronóstico prevé más nieve en la cordillera. Bomberos voluntarios de Montaña Uspallata Desde Bomberos Voluntarios de Montaña y Gendarmería señalaron que este miércoles se espera buen tiempo, aunque el alivio será corto. El pronóstico anticipa nuevas nevadas entre la madrugada y el mediodía del jueves, lo que podría volver a complicar el estado del corredor internacional.

Además, desde Gendarmería destacaron que las máquinas de Vialidad trabajan especialmente en el despeje de Las Cuevas, uno de los sectores con mayor acumulación de nieve. Según la previsión meteorológica, después de ese nuevo episodio de precipitaciones las condiciones comenzarían a mejorar y se abriría una ventana de aproximadamente cuatro días con tiempo más estable a partir del 8 de agosto.