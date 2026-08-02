Videos: 30 centímetros de nieve en el camino a Las Leñas

Según informaron las autoridades, algunos tramos de la ruta que lleva a Las Leñas presenta hasta 30 cm de acumulación de nieve.

La nieve acumulada en Las Leñas cubrió los vehículos del estacionamiento.

La nieve continúa siendo protagonista en alta montaña y Las Leñas no es la excepción. Luego de haber estado cerrada durante toda la mañana del domingo, desde el centro de esquí informaron que, luego de los trabajos realizados por Vialidad Provincial, la ruta de acceso se encuentra nuevamente transitable.

A su vez, advirtieron que al haber permanecido cerrada durante tantas horas, la misma se encuentra cargada de vehículos y el tránsito es lento. Además, recordaron que es obligatorio el uso de cadenas cuando el personal lo indique.

Hasta 30 centímetros de nieve Las imágenes captadas por los integrantes de Casa de Montaña, Las Leñas, muestran una ruta que acumula en algunos tramos hasta 30 centímetros de nieve, tornándose peligrosa la circulación por la misma.

Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Casas de Montaña, Las Leñas. Ig: casasdemontana_ Desde el centro de esquí informaron que solo se encuentran habilitadas las pistas Tk Eros 1 y 2 y Parque Aventura, mientras que fuera pistas está cerrado. La temperatura en la base alcanza los -2°C, con vientos de entre 40 y 50 km/h y visibilidad reducida.

Los trabajos de Vialidad para despejar la ruta Las imágenes también muestran cómo las máquinas de Vialidad Provincial trabajan intensamente sobre la calzada para terminar de despejarla.