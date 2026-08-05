Encontraron al hombre de 78 años que era desesperadamente buscado en Mendoza

La familia del hombre mayor dio a conocer que el hombre apareció antes de que se cumplieran las 24 horas desde su último contacto.

Un hombre de 78 años que era intensamente buscado por su familia en Mendoza, apareció con vida este miércoles por la mañana.

Luego de varias horas de intensa búsqueda, el Dr. Francisco Urquizu, de 78 años, fue hallado por su familia, que pedía la colaboración de toda la comunidad para poder encontrarlo. El hombre había sido visto por última vez este martes en Godoy Cruz y, desde entonces, no tuvieron más noticias sobre su paradero.

Según informaron sus familiares, el último contacto con Urquizu había sido a las 11.40 de este martes. Además, señalaron que había salido de su casa sin dinero ni celular, lo que incrementaba la preocupación por su situación.

La familia indicó que, al momento de desaparecer, vestía un suéter gris y encima una campera verde estilo pulóver. Desde ese momento comenzaron una intensa búsqueda por distintos sectores de Godoy Cruz.

El momento de la aparición Desde el entorno del médico explicaron que ya había recorrido hospitales, buscado en diferentes puntos de la zona y habían realizado la denuncia formal por averiguación de paradero. Antes de las 9.00 de éste miércoles, una persona llamó a las autoridades y afirmó haberlo visto por el Carril Rodriguez Peña y hasta allí se desplegaron para constatar que efectivamente allí se encontraba.