¿Cambio de huso horario? El proyecto que busca atrasar los relojes en Mendoza

La senadora provincial Flavia Manoni presentó un proyecto de ley abordando un tema sobre el que el exdiputado Julio Cobos presentó una iniciativa en 2025. Los detalles.

Es un tema recurrente que se habla todos los años, casi una agenda obligada para la provincia. Con fiscales y abogados defensores, el cambio del huso horario siempre vuelve a la discusión pública en Mendoza y genera confrontación entre los diferentes espacios, como así también diferentes proyectos.

En esta oportunidad, la senadora opositora de La Unión Mendocina, Flavia Manoni, presentó un proyecto para insistir con la posibilidad de que Mendoza adopte el huso horario -4 GMT, alineando su reloj con Chile cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich durante los cuatro meses que dure la temporada invernal.

El proyecto de Manoni establece que a las 00:00 del primer domingo de mayo de cada año los relojes se retrotraigan 60 minutos, manteniéndose vigente este huso horario invernal hasta el primer domingo de septiembre a las 00:00, momento en el que se retornará al horario habitual de -3 GMT.

Además, faculta al Poder Ejecutivo a que coordine con las otras provincias de Cuyo las medidas necesarias para unificar criterios horarios y no afectar diferentes actividades interprovinciales.

El proyecto presentado por Flavia Manoni para modificar el huso horario de Mendoza. El proyecto de Julio Cobos Antes de abandonar la Cámara de Diputados de la Nación, el exgobernador de Mendoza Julio Cobos presentó un proyecto para que todo el territorio nacional adopte el huso horario -4 GMT.