¿Cambio de huso horario? El proyecto que busca atrasar los relojes en Mendoza
La senadora provincial Flavia Manoni presentó un proyecto de ley abordando un tema sobre el que el exdiputado Julio Cobos presentó una iniciativa en 2025. Los detalles.
Es un tema recurrente que se habla todos los años, casi una agenda obligada para la provincia. Con fiscales y abogados defensores, el cambio del huso horario siempre vuelve a la discusión pública en Mendoza y genera confrontación entre los diferentes espacios, como así también diferentes proyectos.
En esta oportunidad, la senadora opositora de La Unión Mendocina, Flavia Manoni, presentó un proyecto para insistir con la posibilidad de que Mendoza adopte el huso horario -4 GMT, alineando su reloj con Chile cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich durante los cuatro meses que dure la temporada invernal.
El proyecto de Manoni establece que a las 00:00 del primer domingo de mayo de cada año los relojes se retrotraigan 60 minutos, manteniéndose vigente este huso horario invernal hasta el primer domingo de septiembre a las 00:00, momento en el que se retornará al horario habitual de -3 GMT.
Además, faculta al Poder Ejecutivo a que coordine con las otras provincias de Cuyo las medidas necesarias para unificar criterios horarios y no afectar diferentes actividades interprovinciales.
El proyecto de Julio Cobos
Antes de abandonar la Cámara de Diputados de la Nación, el exgobernador de Mendoza Julio Cobos presentó un proyecto para que todo el territorio nacional adopte el huso horario -4 GMT.
La iniciativa fue aprobada en diputados, pero actualmente duerme en la Cámara de Senadores hasta que sea tratada en comisiones (hoy no es prioridad ni por asomo) o pierda estado parlamentario (debe superar los dos años desde su media sanción, obtenida el 21 de agosto de 2025).
Desde el entorno del ex vicepresidente confían en que algún senador nacional reflote el proyecto y se trate en la Cámara Alta, aunque comprenden que no es un tema de agenda en el contexto actual legislativo.
El proyecto de Cobos pone el foco en el menor consumo de electricidad, pero también en el desempeño escolar de los estudiantes, enfatizando que en diferentes latitudes del país el horario escolar se desarrolla, en gran medida, en plena oscuridad durante la mañana.
El visto bueno de Cornejo
En 2025, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se manifestó a favor de introducir una modificación en el huso horario actual en el territorio argentino, avalando la propuesta de Julio Cobos a nivel nacional.
"El huso horario que nos corresponde es el que propone el proyecto que obtuvo media sanción de Diputados anoche. Es el que nos corresponde para el ahorro de energía y favorece el descanso", manifestó en 2025 el Gobernador, en referencia al proyecto presentado por Julio Cobos, que había sido aprobado en Diputados la noche anterior.