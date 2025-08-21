Se ratificó en Diputados un cambio del huso horario para el invierno

La iniciativa, aprobada por amplia mayoría, busca alinear la hora oficial con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica.

La iniciativa será analizada por el Senado antes de convertirse en ley.

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para cambiar el huso horario durante el invierno, con la finalidad de ahorrar energía. La iniciativa, que fue aprobada con 151 a favor y 66 en contra y 8 abstenciones, deberá ser tratada en el Senado para que se convierta en ley.

Si se aprueba el cambio, éste apuntaría alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial.

El proyecto consensuado en base a las iniciativas de los diputados de la UCR Julio Cobos, de Inovación Federal, Pamela Calletti, de UxP, Gisela Marziotta, y de Encuentro Federal, Oscar Agost Carrreño y se establece como hora oficial en todo el territorio del país “la del huso horario de cuatro (4) horas al Oeste del meridiano de Greenwich, en concordancia con la que le corresponde a la República Argentina dentro del Sistema Internacional de los Husos Horarios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juliocobos/status/1958388476761743779&partner=&hide_thread=false ¡Justo a tiempo!

Aprobamos en @DiputadosAR el proyecto que modifica el huso horario de pasando de -3 a -4, el que realmente nos corresponde. El objetivo es sincronizar mejor la hora oficial con la hora solar. Esto mejora el rendimiento y optimiza el uso de la luz natural. pic.twitter.com/FNe0a4XBBO — Julio Cobos (@juliocobos) August 21, 2025 Qué dice el texto aprobado sobre el nuevo huso horario “Establézcase la hora correspondiente al huso horario de tres (3) horas al Oeste de meridiano de Greenwich durante la época correspondiente al periodo estival, atendiendo a razones debidamente justificadas que así lo aconsejen”, señala el texto aprobado. También fija que el período invernal comenzará el primer domingo de abril a las cero (00:00) hora; y el período estival, el primer domingo de septiembre de cada año a la cero (00:00) hora”.

El proyecto fija que el Gobierno nacional invitará a los países integrantes del Mercosur a establecer sus horas oficiales, dentro de sus respectivos husos horarios, coordinando sus fechas de modificación a fin de facilitar, entre otras, las relaciones de sus actividades comerciales, bursátiles, bancarias y de transporte.