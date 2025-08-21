"No habrá aumento para jubilados": el duro mensaje de Julio Cobos

El diputado nacional Julio Cobos se refirió al fracaso en Diputados para revertir el veto de Javier Milei al proyecto que proponía un aumento del 7,2%.

Julio Cobos lamentó la falta de votos para revertir el veto de Milei al aumento para jubilados

El diputado nacional por la UCR Julio Cobos se expresó en redes sociales tras la votación en la Cámara de Diputados que dejó firme el veto del presidente Javier Milei a la ley que proponía una mejora en los haberes jubilatorios. La norma contemplaba un aumento del 7,2% y la ampliación del bono excepcional a $110.000 para quienes cobran la mínima.

Qué dijo Julio Cobos “Desde el Congreso hicimos todo el esfuerzo para corregir una injusticia, y mejorar un poco la triste situación que viven millones de jubilados en toda la Argentina. Lamentablemente, no alcanzó la empatía, ni la sensibilidad social, ni los votos: no habrá aumento para jubilados”, publicó Cobos en su cuenta oficial de X.

tuit cobos El posteo de Julio Cobos en X. La oposición rechazaba el veto y buscaba propinarle otro embate al Gobierno, pero se quedó a las puertas: logró 160 votos a favor de insistir con la norma, mientras que 83 lo hicieron en contra y seis diputados se abstuvieron.