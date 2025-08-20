Festejan los gobernadores: Diputados aprobó el reparto automático de los ATN

Gobernadores celebran la ley que obliga a girar automáticamente el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La medida fue aprobada con 143 votos a favor.

La Cámara de Diputados de la Nación le dio una buena noticia a los Gobernadores.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que establece la distribución automática del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), un recurso millonario que hasta ahora quedaba bajo el control exclusivo del Poder Ejecutivo.

La iniciativa, impulsada por los gobernadores, obtuvo 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. De este modo, se transformó en ley y modifica el mecanismo de reparto de los ATN, fondos que este año rondarían el billón de pesos.

En qué consiste la medida Actualmente, la Nación concentra la recaudación y solo transfiere una pequeña parte a las provincias de forma discrecional. Con la nueva norma, la totalidad de esos recursos deberá girarse de manera automática, siguiendo los criterios establecidos en la ley de coparticipación secundaria (23.548).

Los mandatarios provinciales defendieron la medida al asegurar que no implica un gasto adicional, sino la devolución de fondos que ya corresponden a las jurisdicciones. Según sus estimaciones, el impacto fiscal sería del 0,03% del PBI, alrededor de $253.000 millones.