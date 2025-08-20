Presenta:

Se fracturó el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja sufrió una fractura. Tres diputados nacionales crearon su propio espacio: Coherencia, junto a Lourdes Arrieta.

La Libertad Avanza sufrió una fractura en su bloque. Foto: Archivo Mdz

El Gobierno Nacional sufrió otro golpe parlamentario en la jornada de este miércoles. Tres diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara abandonaron el espacio y dieron lugar a uno nuevo: “Coherencia”.

Se fracturó el bloque libertario

El hecho tuvo lugar este miércoles, cuando los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González le comunicaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, la escisión. Junto a ellos se acopló la exlibertaria Lourdes Arrieta, que dejó la bancada a mediados del año pasado y se convirtió en un opositora.

Carlos D'Alessandro será el presidente del bloque, mientras que Arrieta será secretaria Parlamentaria, a la vez que González ocupará el puesto de secretario Administrativo.

Noticia en desarrollo...

