Se fracturó el bloque de La Libertad Avanza en Diputados en medio de la sesión por los vetos
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja sufrió una fractura. Tres diputados nacionales crearon su propio espacio: Coherencia, junto a Lourdes Arrieta.
El Gobierno Nacional sufrió otro golpe parlamentario en la jornada de este miércoles. Tres diputados nacionales del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara abandonaron el espacio y dieron lugar a uno nuevo: “Coherencia”.
El hecho tuvo lugar este miércoles, cuando los diputados Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González le comunicaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, la escisión. Junto a ellos se acopló la exlibertaria Lourdes Arrieta, que dejó la bancada a mediados del año pasado y se convirtió en un opositora.
Te Podría Interesar
Carlos D'Alessandro será el presidente del bloque, mientras que Arrieta será secretaria Parlamentaria, a la vez que González ocupará el puesto de secretario Administrativo.
Noticia en desarrollo...