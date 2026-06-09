"Mendoza del Futuro": avanza el proyecto en la Legislatura tras el fracaso del CEAS

La Cámara de Senadores aprobó de manera unánime a la creación de una nueva comisión bicameral, en este caso la "Comisión Bicameral de Futuro", un organismo que tendrá como propósito "incorporar herramientas de prospectiva estratégica, gobernanza anticipatoria y planificación de largo plazo en el diseño de las políticas públicas provinciales".

El proyecto avanzó al recinto y obtuvo la media sanción por unanimidad -los 38 senadores votaron a favor-, por lo que pasará a la Cámara de Diputados.

La propuesta, presentada por el senador provincial Félix González, surge en la "necesidad dotar al Estado de mecanismos institucionales modernos que permitan anticipar transformaciones económicas, tecnológicas, ambientales y sociales", marcaron desde el Senado; y se busca "superar las limitaciones de los modelos tradicionales de gestión, los cuales suelen estar centrados exclusivamente en la inmediatez de la coyuntura y las urgencias del día a día".

Lo cierto es que los proyectos que piensan a la "Mendoza del futuro" no son nuevos en la provincia. Está el recuerdo presente del Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS), impulsado por el exgobernador Rodolfo Suarez y que estaba conformado por sectores políticos, sociales, empresariales, entre otros.

Si bien hubo proyectos que vieron la luz verde, hubo varias iniciativas de fondo, de lo que fue en su momento modificaciones estructurales tributarias y de alivios de la presión impositiva; o de reimpulso de la actividad minera, que quedaron en esa época en el tintero.

El respaldo del "Pacto ConCiencia Mendoza 2050"

El avance de este proyecto se inscribe en un proceso de articulación que la provincia viene trabajando, y de hecho, se recordaron encuentros de la Provincia con referentes del Congreso Futuro de Chile. Estas instancias de intercambio técnico y político derivaron en la firma del denominado “Pacto ConCiencia Mendoza 2050”, un acuerdo multisectorial suscripto en la Legislatura provincial en el marco del 110° aniversario de la Constitución de Mendoza.

Aquel documento histórico reunió las firmas de representantes de los tres poderes del Estado, universidades de la región, cámaras empresariales, organizaciones sindicales, entidades científicas y culturales. Entre los compromisos centrales de dicho pacto figuraba, precisamente, la creación y el sostenimiento de esta Comisión Bicameral como el ámbito permanente ideal para vincular la actividad política con la producción científica y las demandas de los distintos sectores de la sociedad civil.

Estructura y funcionamiento del nuevo organismo

Respecto a los aspectos operativos del proyecto que ahora analizará la Cámara Baja, se estableció que la Comisión Bicameral de Futuro tendrá un carácter estrictamente consultivo y no estará destinada a debatir temas de la agenda diaria.

Su misión principal será "generar análisis complejos, estudios técnicos e informes basados en rigurosa evidencia científica". Para garantizar la pluralidad, el cuerpo estará integrado por 16legisladores, divididos en partes iguales entre ocho senadores y ocho diputados, cuyas autoridades se renovarán de manera anual.

Entre las tareas prioritarias que tendrá a su cargo se destacan la elaboración de Informes Provinciales de Futuro "con horizontes mínimos de 15 años", la realización de estudios prospectivos para sectores clave de la economía local y la formulación de recomendaciones estratégicas. Para alcanzar estos objetivos, la ley prevé la creación de un Consejo Consultivo Académico Permanente que sumará formalmente a especialistas de las universidades y del sistema científico-tecnológico, además de abrir las puertas a convenios de cooperación con organismos internacionales de máxima referencia.

Los autores de la norma coincidieron en que Mendoza reúne las condiciones académicas, científicas y productivas necesarias para convertirse en un faro nacional en materia de gobernanza anticipatoria. El diagnóstico de base plantea que los acelerados cambios tecnológicos, el impacto climático y las transformaciones geopolíticas obligan al Estado a fortalecer su capacidad estratégica para tomar decisiones informadas y sostenibles en el tiempo.

La agenda de trabajo que le espera a la comisión es sumamente amplia y abarca sectores determinantes para el perfil productivo de la provincia. Los futuros estudios e informes técnicos apuntarán de lleno al desarrollo de la economía del conocimiento, la aplicación de la inteligencia artificial, la transición energética, la minería sostenible y la innovación en la agroindustria.

Asimismo, se contemplan análisis estratégicos sobre el turismo, la infraestructura bioceánica, la acción climática, el ordenamiento territorial y la formación de capital humano para el empleo del mañana. Con la media sanción del Senado, la provincia da un paso decisivo hacia la construcción de consensos duraderos sobre su propio destino.