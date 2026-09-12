Atención: cortes de luz programados en tres de los departamentos más fríos este sábado
Se espera una jornada particularmente fría en Mendoza, aunque Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento preventivo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 12 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Mientras se espera una jornada particularmente fría, son tres los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico: Luján de Cuyo, Tunuyán y San Carlos.
Cortes de luz programados para este sábado 12/9
Luján
- En Finca Ferrer y zonas aledañas; El Carrizal. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°91 o Calderón, entre calles Barandica y Buenos Aires. En Bodega Enrique Vollmer y áreas adyacentes; La Primavera. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, entre calle Modesto Encina y La Capilla; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre Ruta Nacional N°40 Vieja, barrio Virgen de Lujan y calle Aguirre y zonas aledañas; Chilecito. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Independencia y 3 de Febrero; La Consulta. De 9.45 a 11.45 h.
- En la intersección de calles El Cepillo y Calle N°6; El Cepillo. De 12.20 a 14.20 h.