Cortes de luz programados: qué zonas de Mendoza se verán afectadas este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son siete los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 10 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 10/9
Guaymallén
- Entre calles Lateral Sur del Acceso Este, Estrada, Aramburu y Uspallata y zonas aledañas; Las Cañas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles, Godoy Cruz, Sarmiento, Bandera de Los Andes y Allayme y áreas adyacentes. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- Entre calles Demetrio Morales, San Martín, Alexander Fleming y Ruta Provincial N°34 y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Terrada, hacia el norte de Azcuénaga y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
- En Ruta Provincial N°82, hacia el oeste de Antártida Argentina. En Ruta Provincial N°82, entre Antártida Argentina y Juncal. En el barrio Terrazas de Chacras y Loteo Elisa Ines Gil y zonas aledañas; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Rivadavia, Los Valencianos, San Martín Norte y Mina de Oro; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Videla Aranda, entre Canal Pescara y Ceferino Namuncurá. En Loteo Casa Soñada y zonas aledañas; Russell. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Juan Agustín Maza, entre Remedios de Escalada y Lavalle y áreas adyacentes; Gutiérrez. De 11.00 a 15.00 h.
Tupungato
- Entre calles La Gloria, Alto Verde, Filipini y Héctor Meli. En los barrios Presidente, Schoenstatt, San José y zonas aledañas; Villa Bastias. De 9.30 a 13.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre La Quebrada y Refugio de La Cruz; Los Chacayes. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°88, hacia el oeste de calle Legran. En Giaquinta Hermanos S.A., y áreas adyacentes; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles El Álamo, Guidone, Calle B y Valderrama; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Guanda, hacia el sur de Pellegrini y zonas aledañas. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- En calle Josefa Rosco, entre Rufino Ortega y Escuela; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Josefa Rosco, entre Capitán Montoya y Diaz; La Llave. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Los Filtros, La Yesera, Hipólito Yrigoyen y Pedro Vega; Capitán Montoya. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Moreno, Matienzo, Edison y Sardi. De 15.00 a 19.00 h.
- En la intersección de calle Alto del Algarrobal y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 12.30 a 14.20 h.
- En calle Subayudante Barroso, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 10.00 a 11.30 h.
- En calle Apiolazza, entre El Noruego y Orellana; Colonia Elena. De 14.40 a 16.40 h.