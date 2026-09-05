Edemsa informó que este domingo habrá cortes de luz en cuatro departamentos de Mendoza
Según el cronograma presentado por Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cuatro departamentos de la provincia este domingo.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este domingo 6 de septiembre. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, habrá cortes en distintas zonas de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú durante el domingo.
Cortes de luz anunciados por Edemsa para el domingo 6/9
Ciudad
- Entre calles Vuelta de Obligado, Virgen del Carmen de Cuyo, Manuel Belgrano, Juan Kelesis y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Proyectada G121 y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.00 a 11.00 h.
Lujan de Cuyo
- En la intersección de calles Cipolletti y Lamadrid y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
Maipú
- Entre calles Alsina, EL Aconcagua, Carril Sarmiento y 9 de Julio. En Loteo Prima Terra y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.00 a 13.00 h.