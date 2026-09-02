Atención: Edemsa informó que este miércoles habrá cortes de luz en diez departamentos de Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, son diez los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 2 de septiembre. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son diez los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Los cortes de luz que Edemsa informó para este miércoles 02/09/2026
Guaymallén
- Entre calles Malvinas Argentinas, Venezuela, Gomensoro y Sarmiento; Belgrano. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- En calle Los Cóndores, en el Loteo Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.
- En calle Avenida Guido, en el Loteo Altos Verdes y zonas aledañas; Uspallata. De 13.15 a 15.15 h.
Lavalle
- En calle Pacífico Titarelli, hacia el este de callejón Donoso y áreas adyacentes; La Holanda. De 10.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- Entre calles Publica N°20, calle 12, calle 6 y Finca Las Magdalenas. En Loteo Cano y Bodega Trivento; Ugarteche. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle CV del Dique, hacia el sur de Ruta Provincial N°16. En el barrio Jardín Paraiso II y zonas aledañas; El Carrizal. De 10.15 a 14.15 h.
- En Ruta Provincial N°16, hacia el oeste de barrio Pueblo y Unidad; El Carrizal. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- Entre calles Proyectada I393 Proyectada I355 y Ruta Provincial N°60; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Chacras, Santa Clara, Ruta Nacional N°7 y Ruta Provincial N°50; Santa Blanca. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°14 o carril Barrancas, entre Simonovich y Furlotti. En Oliven Corp S.A.; Barrancas. De 10.00 a 14.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92 Las Rosas, entre calle Sarmiento y Bodega Burman; Colonia Las Rosas. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- Entre calles Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), Calle C, Ghidone y El Álamo; Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Iriarte, entre barrio Hogar del Trabajador y callejón Gómez; El Zampal. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, entre Muzaber y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles El Retiro, Finca Papes y Ruta Nacional N°40; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles General José Urquiza, Bernardino Izuel, Alsina y Cesaretti. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Buenos Aires, 12 de octubre, San Martín y Urquiza. De 10.30 a 14.30 h.
- Entre calles San Martín, Quiroga, La Josefina y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Moro. En el Parque de La Aventura y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- Entre calles 11 de septiembre, Fray Inalicán, Santa Cruz y Cuarta División Oeste. De 11.00 a 15.00 h.