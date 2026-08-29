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Edemsa detalló las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Según el cronograma publicado por la empresa de electricidad, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante el fin de semana.

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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia.&nbsp;

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia. 

Alf Ponce Mercado / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 29 y domingo 30 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en algunas zonas de San Carlos y San Rafael durante el sábado; en tanto que se anticipan cortes en Ciudad y Maipú el domingo.

Cortes de luz programados para este sábado 29/8

San Carlos

  • Entre calles Sixto Videla Sur, Patricias Mendocinas y Elvira Bustos; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle Bruno Villegas Sur, entre Huarpes Este y Tucumán; La Consulta. De 14.30 a 18.30 h.
  • En calle San Martín Norte, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • En calle Sabatieri, entre Corvalán y Ramón Vera; Los Claveles. De 9.00 a 10.00 h.
  • En Ruta Nacional N°143, entre Costa Canal Babacci y callejón G.; Salto de Las Rosas. De 16.00 a 17.00 h.

Cortes de luz programados para este domingo 30/8

Ciudad

  • Entre calles José Vicente Zapata, Rondeau, Salta y Rioja. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Aristides Villanueva, Olascoaga, Clark y Paso de los Andes. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En la intersección de calles Rodríguez Peña y Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara); Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
  • En carril rodríguez Peña, entre Jerónimo Ruiz (o Canal Pescara), y Lateral Sur del Acceso Este; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.

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