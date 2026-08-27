Atención: anuncian cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este jueves
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 27 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que se verá afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 27/8
Ciudad
- En calle San Lorenzo entre Belgrano y Bartolomé Mitre. Entre calles 25 de Mayo, Montevideo, Colón y Chile. De 7.00 a 7.30 h.
Guaymallén
- En calle Mauricio Grenon, entre Exequiel Tabanera y Proyectada G131. En calle Miralles entre Ferrari y Roque Sáenz Peña. En el Loteo Fioretti y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.15 a 13.15 h.
Las Heras
- Entre calles Bombal, Adolfo Calle, Cipoletti y Antonio Riveros. En el barrio Cementista y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Ejército de los Andes, Los Cerrillos, Los Alerces y Los Cóndores; Uspallata. De 11.00 a 13.00 h.
- Entre calles Rivadavia, San Miguel, Patricias Mendocinas y República del Perú. De 9.30 a 11.30 h.
Maipú
- Entre calles Sarmiento, 2 de Abril, Mischeni y Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Rodríguez Peña y callejón Vildoza y áreas adyacentes; Gutiérrez. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles La Vacherie, Virgen del Valle, San Zenón y San Gabriel; Lunlunta. De 9.45 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Luis Danti, entre Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94) y Ruta Provincial N°89. En Fincas La Sisi y Juan Bru; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre Ruta Provincial N°90 y Paraje Estancia Los Árboles (Capilla San Judas Tadeo). En Finca La Pita, El Rincón del Nogal, Restaurant Mi Rancho y zonas aledañas; Los Árboles. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Valderrama y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Costa Canal, entre Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo. Entre calles Llaullin, Coirón, Vizcote y Plumerillo. En los barrios Santa Lucia y 17 de octubre y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre calles Independencia y Costa Canal; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles Escuela Vieja, Carril Casas Viejas, Castro y Ruta Nacional N°40 Vieja; Chilecito. De 11.30 a 15.30 h.
San Rafael
- En calle Monte Alegre, entre Cubillos y Ejército De Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle General Paz, Lisandro de La Torre, Belgrano y Saavedra; Goudge. De 16.00 a 17.00 h.
- Entre calles San Martín, Quiroga, La Josefina y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 9.30 a 13.30 h.