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Atención: son 9 los departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este viernes

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que el servicio se verá afectado a lo largo de la jornada.

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Las tareas de mantenimiento de Edemsa continúan este viernes.&nbsp;

Las tareas de mantenimiento de Edemsa continúan este viernes. 

Santiago Tagua/MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 21 de agosto. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son 9 los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 21/8

Ciudad

  • Entre calles El Parral, Los Vendimiadores, Bartolomé Mitre y Carlos Pellegrini. En el Parque Central y zonas aledañas. De 7.00 a 7.30 h.
  • Entre calles Juan Agustín Maza, San Martín, Godoy Cruz y Mitre. En calle Coronel Plaza entre San Martín y 25 de Mayo y áreas adyacentes. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Coronel Díaz, Videla Castillo, Santiago del Estero y Salta. De 9.30 a 13.30 h.

Guaymallén

  • En calle Guillermo Kraff, entre Ferrari y Lemos; Los Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • Entre Ruta Nacional N°40, Ruta Provincial N°34, El Arenal, Costa Canal y zonas aledañas; Jocolí. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

  • En calle Proyectada J350, entre Cobos y Costa Flores II; Perdriel. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre Ruta Provincial N°15, callejón Villanueva, callejón Maldonado, calle Lamadrid y áreas adyacentes; Perdriel. De 8.30 a 12.30 h.

Maipú

  • En intersección de calles Mitre y Urquiza y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.45 a 13.45 h.
  • Entre calles San Francisco del Monte, Concordia, Lateral Sur del Acceso Este y Calle 345; Kilometro 11. De 9.15 a 10.30 h.

Tunuyán

  • Entre calles La Consulta, Derqui, Carlos Pellegrini y Bombal Sur. En calle Olazabal, entre San Lorenzo y Bombal Sur y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.

Tupungato

  • En Ruta Provincial N°88, entre callejón Coletto y calle Londei; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
  • En Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94), entre El Álamo y Calle C; Cordón del Plata. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Valderrama, entre cruce Río de Las Tunas y Finca La Armandita. En Mandalas S.A., Bodegas Esmeralda S.A. y Anjamar S.A. De 14.30 a 18.30 h.
  • En Ruta Provincial N°88, entre calle Londei y callejón Oraziatti; La Arboleda. De 9.45 a 13.45 h.
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Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

San Carlos

  • En calle Casas Viejas, entre Ciriaco Guevara y Vilchez; Chilecito. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Las Vírgenes, El Salto, Costa de Las Vías y Sardini; Capitán Montoya. De 9.30 a 13.30 h.
  • Entre calles Ramón Vera, La Pichana, Borovina y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 8.45 a 12.45 h.
  • En Ruta Provincial N°175, entre Bargna y Vieja El Escorial; Las Malvinas. De 15.00 a 19.00 h.
  • En calle Los Pinos, hacia el sur de Ruta Nacional N°180. En el Club De Pescadores y zonas aledañas; El Nihuil. De 13.00 a 17.00 h.
  • Entre calles Resero, Arroyo Las Aguaditas, Pablo Eraso y Godoy; Goudge. De 9.00 a 13.00 h.

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