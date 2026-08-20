El PRO se relanza en Mendoza: asunción de autoridades y miras al 2027

El PRO tendrá este jueves el acto de asunción de sus autoridades , luego de un acuerdo entre el sector oficialista, que tiene como referentes al intendente de Luján, Esteban Allansino, más el presidente del partido, Gabriel Pradines; con sectores internos de la oposición, donde si bien no está actualmente Hebe Casado -se desafilió en lo que iba a ser su paso a La Libertad Avanza- sí aparecerán dirigentes cercanos a la vicegobernadora en cargos internos del partido.

La ceremonia se llevará a cabo en el Teatro Plaza Paradiso, en Luján de Cuyo, bastión político del PRO en Mendoza.

El lema de esta asunción será "Una nueva etapa", donde el espacio pondrá énfasis en la unidad conseguida, la necesidad de fortalecer la estructura y en comenzar a mirar hacia los desafíos en los que está inserto el partido político, sobre todo en la cercanía a las elecciones del 2027, que los encuentra actualmente en medio de una alianza con la Unión Cívica Radical (UCR), espacio del cual supo ser acérrimo rival; y también con La Libertad Avanza (LLA).

En el acto, el exsenador provincial Gabriel Pradines asumirá nuevamente como presidente del partido, mientras que la diputada alvearense, Stella Huczak, será la vicepresidenta.

Sobre la unidad interna, se prevé que Pradines haga referencia a que la misma que se dará "por primera vez en mucho tiempo" y que el consenso implicó dejar de lado diferencias entre dirigentes con intereses y aspiraciones propias.

De hecho, el principal quiebre se dio con la ruptura que hubo desde Mendoza con el partido a nivel nacional con la candidatura de Omar De Marchi como gobernador con La Unión Mendocina (LUM), por fuera del Frente Cambia Mendoza, espacio al que había pertenecido desde la fundación de la coalición en 2015.

El PRO hizo un gesto que confirma que está cerca de Cambia Mendoza.

Desde allí, los demarchistas, entre ellos Pradines y otros dirigentes como Álvaro Martínez (hoy en LLA pero en su momento como presidente del partido amarillo) se enfrentaron fuertemente con el radicalismo; y hubo una buena cantidad de referentes del PRO que de igual forma y con matices, se quedaron en Cambia Mendoza, como fue el caso de Casado, Enrique Thomas, Sol Salinas y Guillermo Mosso, entre otros.

Desde el PRO también se hará referencia a la participación política que tienen en Mendoza, con concejales y legisladores, más la conducción de Luján de Cuyo, con el principal referente que hoy tiene el partido, que es el jefe comunal Esteban Allasino; pero también se concentrarán en la formación de equipos para la gestión pública .

Como se mencionó, Luján de Cuyo será, tal como lo vienen diciendo, el eje central del modelo de "gestión Pro" para el resto de la provincia, más allá de los nombres propios, teniendo en cuenta que en los tres mandatos que han tenido, han sido sin reelección y con diferentes dirigentes (Omar De Marchi, Sebastián Bragagnolo y Esteban Allasino).

Se espera también que haya algún tipo de linemiento hacia la participación del partido en las elecciones del 2027, así como también un alineamiento concreto con la gestión interna de Mauricio Macri, expresidente que está al frente del Pro a nivel nacional.