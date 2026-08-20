Mendoza se prepara para El Niño: cómo se está trabajando y qué riesgos persisten

El fenómeno de El Niño ya está plenamente activo en las aguas del Océano Pacífico Ecuatorial, aunque los modelos dinámicos y estadísticos del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) indican que alcanzaría una "fuerza considerable" en Argentina a partir de la primavera y se extendería durante el verano.

Si bien los efectos de El Niño ya se sienten en Mendoza , con las intensas nevadas registradas en invierno en alta montaña, en los próximos meses el fenómeno podría traducirse en tormentas severas y precipitaciones acumuladas de gran magnitud.

Ante este panorama, el Gobierno intensifica las tareas en cauces y defensas para hacer frente a lluvias, nevadas, deshielo y posibles crecidas. No obstante, desde la Dirección de Hidráulica del Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza aclararon la "obra pública en algún momento se puede ver excedida, porque ninguna obra civil se diseña para situaciones tan extremas".

Pablo Rodríguez , director de Hidráulica, anticipó que hacia diciembre se esperan en Mendoza mayores cantidades de lluvia y precipitaciones de mayor intensidad. Por este motivo, indicó que se está trabajando sobre la infraestructura aluvional para llegar de la "mejor manera" a la próxima temporada.

"Mendoza tiene una historia en infraestructura aluvional, tiene una red, un sistema de obras que sirven para atenuar esos efectos, conducir esos escurrimientos de manera controlada y evitar que se desborden y afecten la ciudad. Son obras que nos cruzamos todos los días en el área metropolitana, pero que muchas veces pasan desapercibidas", expresó el funcionario en diálogo con MDZ Club de MDZ Radio.

Hidráulica refuerza cauces y defensas ante un escenario hídrico atípico en Mendoza. Gobierno de Mendoza

En lo que va de 2026, se han realizado tareas de limpieza, desembanque, encauzamiento, recuperación de márgenes y reparación de defensas en distintos puntos de Mendoza. En primera instancia, Rodríguez resaltó los trabajos destinados a reparar los daños ocasionados por las fuertes tormentas registradas durante el último verano.

"La primera parte es la infraestructura civil. Después tenemos los cauces aluvionales, que están en toda la provincia y que tienen afectación directa a núcleos urbanos o a infraestructura rural. En esto también hacemos tareas de desembanque, trabajamos con las máquinas para reforzar los márgenes y para evitar que se produzcan fenómenos erosivos", detalló el funcionario.

Por otro lado, desde Hidráulica hicieron un llamado de atención a los municipios para que también "agilicen sus trabajos".

"Todos los departamentos del Gran Mendoza van a tener que revisar sus planes de desagües, rurales y urbanos, y tenerlos en condiciones. Hay que limpiar todas las cunetas y destapar las alcantarillas para que no pase lo del verano pasado, cuando algunos lugares se desbordaron por la lluvia porque las alcantarillas estaban tapadas con basura", apuntó.

La advertencia

Durante el primer trimestre de 2026, en Mendoza cayó casi la misma cantidad de lluvia que suele registrarse en todo el año. Según un informe del Instituto Nacional del Agua (INA), en el Gran Mendoza los valores rondaron los 200 milímetros e incluso en algunos sectores se superó ese registro.

Este escenario encendió las alarmas de cara a la próxima temporada, que estará influida por el fenómeno de El Niño. Meses atrás, el INA señaló que el impacto de las tormentas fue contenido en gran medida gracias al funcionamiento de los diques y presas que administra la Dirección de Hidráulica, aunque advirtió que, para reducir riesgos a futuro, era necesario mantener la infraestructura en buen estado y garantizar su funcionamiento.

Nueva tormenta en Mendoza.

Rodríguez aseguró que se están realizando todos los trabajos correspondientes de cara al próximo verano, pero señaló que la obra pública puede verse excedida dependiendo de la intensidad de las tormentas.

"La provincia invierte y ejecuta obra pública, pero en algún momento puede verse excedida porque ninguna obra civil se diseña para situaciones tan extremas. El verano pasado ningún colector se desbordó, pero sí tuvieron muchísimas afectaciones. La infraestructura se vio tensionada por los eventos extremos, pero funcionó", resaltó el director de Hidráulica.

"Súper Niño" en Argentina

Días atrás, se activó un sistema nacional de monitoreo y respuesta sanitaria con herramientas tecnológicas, hospitales móviles y coordinación federal para identificar las zonas más vulnerables al "Súper Niño" y reforzar la atención.

La estrategia incorpora distintas herramientas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones climáticas extremas. Por ese motivo, el sistema apunta a afinar la coordinación entre organismos para contar con información actualizada, anticipar riesgos y actuar rápidamente.

Entre sus principales componentes se encuentran:

Software de análisis geoespacial: permite identificar las zonas más expuestas y monitorear distintos riesgos en tiempo real.

Hospitales móviles: pueden desplegarse de manera flexible para reforzar la atención sanitaria en los lugares que lo requieran.

Coordinación federal: facilita el intercambio de información y la articulación de los distintos organismos ante una emergencia.

La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias. Además, cuenta con información del Servicio Meteorológico Nacional, la Conae y el Conicet, entre otros organismos científicos.