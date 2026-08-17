Ante la amenaza del Súper El Niño, activan un nuevo sistema de monitoreo en Argentina

El Súper El Niño encendió la preocupación por los eventos climáticos extremos que puede provocar en distintas regiones. En ese marco, se activó un sistema nacional de monitoreo y respuesta sanitaria con herramientas tecnológicas, hospitales móviles y coordinación federal para identificar las zonas más vulnerables y reforzar la atención.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias. Además, cuenta con información del Servicio Meteorológico Nacional, la Conae y el Conicet, entre otros organismos científicos.

La estrategia incorpora distintas herramientas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones climáticas extremas. Por ese motivo, el sistema apunta a afinar la coordinación entre organismos para contar con información actualizada, anticipar riesgos y actuar rápidamente.

El fenómeno del Súper El Niño encendió las alarmas en Argentina.

El sistema permite reunir y analizar información para detectar las zonas que presentan mayor vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos. Con esos datos, las autoridades pueden definir dónde es necesario reforzar los recursos y la asistencia.

El análisis de información geoespacial permite seguir la situación de cada región en tiempo real y aportar datos para la toma de decisiones.

En este esquema también tiene un rol el Equipo de Intervención Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), que permite desplegar recursos médicos de manera flexible y reforzar la atención sanitaria en las zonas donde sea necesario.

Así, la estrategia apunta a anticipar los riesgos y mejorar la capacidad de intervención en tiempo real ante situaciones de emergencia.