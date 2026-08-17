Ante la amenaza del Súper El Niño, activan un nuevo sistema de monitoreo en Argentina
Argentina incorporó tecnología geoespacial, hospitales móviles y coordinación federal para prevenir posibles emergencias por el Súper El Niño.
El Súper El Niño encendió la preocupación por los eventos climáticos extremos que puede provocar en distintas regiones. En ese marco, se activó un sistema nacional de monitoreo y respuesta sanitaria con herramientas tecnológicas, hospitales móviles y coordinación federal para identificar las zonas más vulnerables y reforzar la atención.
La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias. Además, cuenta con información del Servicio Meteorológico Nacional, la Conae y el Conicet, entre otros organismos científicos.
Cómo es el sistema de monitoreo del Súper El Niño
La estrategia incorpora distintas herramientas para mejorar la capacidad de prevención y respuesta frente a situaciones climáticas extremas. Por ese motivo, el sistema apunta a afinar la coordinación entre organismos para contar con información actualizada, anticipar riesgos y actuar rápidamente.
Entre sus principales componentes se encuentran:
- Software de análisis geoespacial: permite identificar las zonas más expuestas y monitorear distintos riesgos en tiempo real.
- Hospitales móviles: pueden desplegarse de manera flexible para reforzar la atención sanitaria en los lugares que lo requieran.
- Coordinación federal: facilita el intercambio de información y la articulación de los distintos organismos ante una emergencia.
Así funcionará la respuesta ante eventos extremos
El sistema permite reunir y analizar información para detectar las zonas que presentan mayor vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos. Con esos datos, las autoridades pueden definir dónde es necesario reforzar los recursos y la asistencia.
El análisis de información geoespacial permite seguir la situación de cada región en tiempo real y aportar datos para la toma de decisiones.
En este esquema también tiene un rol el Equipo de Intervención Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), que permite desplegar recursos médicos de manera flexible y reforzar la atención sanitaria en las zonas donde sea necesario.
Así, la estrategia apunta a anticipar los riesgos y mejorar la capacidad de intervención en tiempo real ante situaciones de emergencia.