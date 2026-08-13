Súper El Niño: la temperatura récord en el Pacífico encendió las alarmas por su impacto en Argentina

El fenómeno Súper El Niño volvió a encender las alarmas . La Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) detectó un fuerte aumento de la temperatura del océano Pacífico y advirtió que el calentamiento podría seguir acelerándose en las próximas semanas y generar efectos extremos en Sudamérica.

El último informe de la NOAA mostró que la temperatura del Pacífico central ya se encuentra 1,8 °C por encima de los valores normales, un registro que acerca al fenómeno al umbral de un El Niño muy fuerte. Por ese motivo, los especialistas siguen de cerca su evolución y el posible impacto que podría tener en esta región.

Según detalló la NOAA, la región del Pacífico conocida como Niño 3.4 alcanzó una anomalía de 1,8 °C, un valor que quedó muy cerca de los 2 °C que identifican un episodio de gran intensidad.

El fenómeno de El Niño podría ser aún más fuerte en Argentina. Foto: Télam

En este marco, el organismo amplió la escala de sus mapas de monitoreo y detectó anomalías de hasta 2,6 °C en la denominada "burbuja de agua cálida", que se extiende sobre el Pacífico central y oriental.

Los especialistas también observaron que el calentamiento no se limita a la superficie. Los primeros 300 metros del océano presentan temperaturas superiores a las habituales, una condición que podría aportar más energía al fenómeno durante las próximas semanas.

Por qué El Niño podría fortalecerse

La NOAA explicó que la Oscilación Madden-Julian, un fenómeno atmosférico que influye sobre la circulación tropical, está acelerando la transferencia de calor entre el océano y la atmósfera.

Si esta tendencia sigue, el calentamiento del Pacífico podría superar los 2 °C, el valor que marca un El Niño muy fuerte y que suele estar asociado a efectos climáticos más marcados.

Qué puede pasar en Argentina

En Argentina, El Niño puede modificar los patrones de precipitaciones, aunque sus efectos no son iguales en todo el territorio.

Las provincias del Litoral, el noreste argentino y parte de la región pampeana son las que podrían sufrir un aumento de las lluvias por este fenómeno. En concreto, los efectos pueden ser tormentas intensas, precipitaciones abundantes, anegamientos e inundaciones.

En la Patagonia, en cambio, el panorama es diferente. Si bien El Niño puede influir sobre la circulación atmosférica y modificar la distribución de las lluvias y las temperaturas, eso no significa que cada ola de frío o nevada pueda atribuirse directamente al fenómeno.

Incluso la propia NOAA remarcó que los efectos de El Niño dependen de cada región y de la interacción con otros patrones atmosféricos.

La evolución del Pacífico seguirá bajo la lupa

Bajo este panorama, los próximos meses serán determinantes para establecer cuál será la intensidad definitiva del fenómeno y sus posibles consecuencias sobre Sudamérica.

La NOAA recordó que durante 2026 pasó de un escenario de vigilancia a una probabilidad cada vez mayor de establecimiento de El Niño. Sin embargo, aclaró que el desarrollo del fenómeno dependerá de la evolución de los vientos y de la interacción entre el océano y la atmósfera.

Por ese motivo, los especialistas continuarán monitoreando la temperatura del Pacífico, la circulación atmosférica y el comportamiento de las precipitaciones antes de confirmar cuál puede ser el verdadero alcance de El Niño en la región.