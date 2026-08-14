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El Niño mejora las reservas de agua, pero enciende una alerta sanitaria en los cultivos

El Niño traerá más agua a los cultivos, pero la Bolsa de Comercio de Rosario alerta sobre un aumento en enfermedades fúngicas y la necesidad de monitoreo.

MDZ Agro

El Niño mejora las perspectivas productivas para la campaña 2026/27, pero la mayor humedad obliga a reforzar el monitoreo sanitario para evitar pérdidas de rendimiento.

El Niño mejora las perspectivas productivas para la campaña 2026/27, pero la mayor humedad obliga a reforzar el monitoreo sanitario para evitar pérdidas de rendimiento.

Generada con IA

La llegada de El Niño a la campaña agrícola 2026/27 mejora las perspectivas de disponibilidad de agua, pero también eleva la presión sanitaria sobre los cultivos. El fenómeno climático se perfila como “fuerte a muy fuerte” y, según la Bolsa de Comercio de Rosario, la nueva campaña de maíz parte con los perfiles cargados de agua y pronósticos de lluvias abundantes desde octubre.

El escenario tiene una dimensión productiva relevante. La campaña 2025/26 cerró con un récord de 70,5 millones de toneladas de maíz, aunque la chicharrita y el spiroplasma recortaron el potencial del cultivo: la BCR estima que esta enfermedad habría restado alrededor de 2 millones de toneladas a la producción argentina.

Ahora, con más humedad disponible, el desafío sanitario vuelve a ganar peso. Las condiciones húmedas favorecen el desarrollo de enfermedades fúngicas y obligan a reforzar el monitoreo y ajustar el momento de las aplicaciones, especialmente en cultivos como soja, maíz y trigo.

Desafíos sanitarios para los cultivos de Argentina

La advertencia fue planteada por especialistas de Bayer durante el primer AgroBayer Forum, un simposio que reunió a unos 150 asesores agrícolas de distintas regiones del país. Durante dos jornadas se analizaron distintos desafíos de la producción, entre ellos las brechas de rendimiento, el manejo de plagas y enfermedades y las nuevas tecnologías para protección de cultivos.

“El escenario climático de un año Niño, con mayores condiciones de humedad, favorece la aparición de enfermedades fúngicas y vuelve a poner el manejo sanitario en el centro de la estrategia productiva”, señaló Leticia Borghi, gerente técnica de Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer Cono Sur.

Panel del primer AgroBayer Forum.

Panel del primer AgroBayer Forum.

La compañía planteó que una mayor presión de enfermedades puede ampliar las brechas entre el rendimiento potencial y el efectivamente obtenido. “Si logramos eficientizar las técnicas de manejo vamos a lograr reducir las brechas de rendimiento”, sostuvo Borghi y destacó la eficacia de Iblon Pro, un fungicida de triple acción desarrollado para el control de enfermedades foliares, como royas y manchas, en trigo, cebada, soja y maní.

De la chicharrita al cogollero: plagas y el impacto del agro

La experiencia reciente con la chicharrita dejó, además, una señal sobre el impacto que puede tener una plaga cuando encuentra condiciones favorables y el manejo llega tarde. Para la próxima campaña, el foco vuelve a estar puesto en el maíz, pero ahora sobre Spodoptera frugiperda, el cogollero.

Según los especialistas, la plaga presenta una fuerte presión en Brasil y se expanden los casos de resistencia a determinadas biotecnologías. Frente a ese escenario, remarcaron la importancia del monitoreo y de intervenir en el momento oportuno.

El desafío, entonces, no pasa solamente por contar con agua suficiente. La campaña 2026/27 podría ofrecer condiciones favorables para alcanzar altos rendimientos, pero también exigir mayor precisión en las decisiones agronómicas para evitar que la presión de enfermedades y plagas termine recortando ese potencial.

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