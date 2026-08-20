Contrato por $200.000 millones para el Tren de Cercanías: cuándo deberá finalizar la obra

El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves el contrato de obra pública para la ejecución del Tren de Cercanías, una de las principales obras ferroviarias proyectadas por la gestión de Alfredo Cornejo -junto con la ampliación del Metrotranvía- y que comunicará a través de triplas los departamentos del Este con el Gran Mendoza, particularmente Maipú y Luján de Cuyo.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1639, firmado el 12 de agosto y publicado en el Boletín Oficial.

El contrato había sido celebrado el 1 de julio entre el Gobierno provincial, representado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema; y la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A. (Ceosa), representada por José Alberto Bevaqua pero cuyo referente es el empresario Fernando Porretta.

La compañía, que también es la que lleva adelante las obras del Metrotranvía, tendrá a su cargo el Rubro 1, que será la "Construcción, Renovación y Mejoramiento de Infraestructura", de acuerdo con la adjudicación realizada previamente mediante el Decreto 1295/2026. En tanto, el rubro de la concesión y operación del sistema también la ganó Ceosa; mientras que el material rodante, con la adquisición de las triplas, quedó en manos de la empresa china CRRC Tangshan Company .

El monto establecido para esta etapa que ganó Ceosa asciende a $203.800 millones, con un valor que representa un 0,67% por encima del Presupuesto Oficial actualizado a noviembre de 2025.

La adjudicación a CEOSA había sido dispuesta mediante el Decreto 1295/2026, luego del proceso licitatorio correspondiente. Ahora, con la aprobación del contrato, queda formalizado el vínculo entre la Provincia y la empresa para avanzar con la ejecución de los trabajos.

Por otro lado, en el artículo 4 del contrato de obra pública, se señaló que el plazo de los trabajos "será de 700 días corridos conforme la oferta variante tres (03) adjudicada, partir del Acta de Inicio de los trabajos".

Según comunicó el Gobierno Provincial, la obra comenzó el 1 de julio, por lo que 700 días corridos se cumplirán el próximo 31 de mayo del 2028.

Por otro lado, se firmó entre las partes en el Anexo del contrato que a los 365 días desde el Acta de Inicio de Obra "deberá finalizarse la totalidad de la Obra Básica-renovación de la Vía Ascendente del Ramal SM-D entre la Estación Libertador General San Martin y la Estación Gutiérrez". Y agregan que "la incorporación de la Variante N° 3 y el plazo contractual total de 700 días, no prorrogan este plazo, que constituye una obligación autonoma e improrrogable".

Comenzaron las obras del Tren de Cercanías Prensa Gobierno

El expediente también incorpora la póliza de seguro de caución presentada por la contratista, además del plan de trabajo y la curva de inversión, documentación que la empresa debía presentar antes de la firma del contrato de acuerdo con la Ley de Obras Públicas de Mendoza.

En los primeros días del comienzo de los trabajos, la subsecretaria de Infraestructura, Marité Baduí, sostuvo que la metodología de trabajo será "en ventanas", es decir, implicará centrarse en distintos segmentos a lo largo de la traza "para generar una bidireccionalidad de la vía de carga que utiliza Belgrano Cargas".

La funcionaria explicó que en principio Belgrano Cargas debería utilizar la vía norte, ya que el Gobierno está autorizado a intervenir la vía sur, pero "todavía hay algunos sectores donde, por algunas cuestiones de maniobra o de seguridad, usan la vía sur, por lo que tenemos que lograr esa bidireccionalidad primero".

Agregó que se están realizando ya las primeras tareas que consisten en limpieza del terreno, relevamiento, desarme y acopio de la vía.

El Tren de Cercanías

La obra pondrá en funcionamiento un servicio de transporte que vincula el Este mendocino con el Gran Mendoza. El proyecto contempla un recorrido de 45 km entre Junín y Luján de Cuyo, con la recuperación de infraestructura ferroviaria y la incorporación de material rodante para prestar el servicio.

En su diseño se prevé la utilización de trenes diésel de unidades múltiples, con una formación compuesta por tres unidades (triplas).

Infografía de la ampliación del Tren de Cercanías. Noelia Fernández / MDZ

El recorrido comenzará desde La Colonia en Junín, hasta la estación Gutiérrez en Maipú con 8 paradas. Desde allí, el Tren de Cercanías se dirigirá por la zona del Parque Metropolitano hasta la zona de calle Vieytes, con 8 paradas más; y desde Vieytes hasta Pueyrredón (en Luján), con 3 paradas más.