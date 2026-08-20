Descarriló un tren de cargas en Las Heras y la Policía custodia los vagones

La formación se salió de las vías durante la madrugada en la zona de San Martín y Santa Rita. Transportaba materia prima y no hubo heridos.

La formación iba de Capdevila a Palmira cuando descarriló en Las Heras. La Policía custodia los vagones ante posibles saqueos.

Un tren de cargas descarriló durante la madrugada de este jueves en Las Heras, en una zona cercana al barrio Yapeyú. El episodio ocurrió alrededor de la 1.30, en las inmediaciones de San Martín y Santa Rita, donde varios vagones terminaron fuera de las vías.

La formación había iniciado su recorrido en Capdevila y tenía como destino Palmira. Según la información aportada en el lugar, trasladaba materia prima, principalmente ripio, y estaba compuesta por unos 37 vagones.

El incidente provocó además una pérdida de combustible en la zona. No se registraron personas heridas, aunque el derrame generó preocupación entre quienes viven cerca de las vías y obligó a desplegar un operativo de seguridad.

Investigan qué provocó el descarrilamiento De acuerdo con lo manifestado por el conductor, cuando circulaba a la altura del barrio Mathieu observó un incendio y escombros en las inmediaciones de las vías. Poco después, por circunstancias que todavía deben determinarse, la formación terminó saliéndose de su recorrido.

Entre las primeras hipótesis que se manejan aparece la posibilidad de que haya sido retirado material de las vías, algo que podría haber generado las condiciones para el descarrilamiento. Por ahora, esa posibilidad no fue confirmada y deberá ser establecida a partir de las tareas que se realicen en el lugar.