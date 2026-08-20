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Libros que la mayoría compra pero no lee: por qué aparentan lujo y cuáles son

Cantos dorados, hologramas, diseños especiales y colecciones convierten a los libros en objetos de deseo que combinan lectura, decoración y lujo.

Mario Simonovich

Los libros comienzan a ocupar un lugar inesperado dentro del lenguaje del lujo.

Los libros comienzan a ocupar un lugar inesperado dentro del lenguaje del lujo.

Instagram/@sonamkapoor - idiva.com

Los libros están entrando en el universo del lujo, la moda y la cultura como objetos de identidad. Las marcas recuperan literatura, bibliotecas y referencias culturales para construir campañas y experiencias. Un libro puede funcionar como objeto decorativo, señal de conocimiento y elemento visual dentro del lenguaje contemporáneo de la moda.

El libro puede completar un estilismo y funcionar como símbolo de conocimiento e identidad.

El libro puede completar un estilismo y funcionar como símbolo de conocimiento e identidad.

Por qué los libros vuelven a ser objetos de deseo

Durante años, el lujo se construyó alrededor de carteras, relojes, joyas y automóviles. Ahora aparecen otros códigos: libros antiguos, bibliotecas, manuscritos y objetos vinculados con la cultura escrita.

"Hay una tendencia a convertir los libros en objetos de colección, especialmente entre adolescentes", señala Silvia Lauriente (Crítica en función) . "Se destacan las sagas con ediciones de alta calidad, dorados al canto (o cantos dorados, técnica artesanal de encuadernación), pintados o con hologramas. La moda impulsa a comprar series completas, incluso cuando no todos los ejemplares llegan a leerse".

Cultura como símbolo

El libro funciona de una manera diferente a un accesorio convencional. No solamente muestra poder adquisitivo. También comunica intereses, conocimiento y pertenencia cultural.

En países como India esta tendencia existe y por ejemplo las páginas, las tapas y las bibliotecas se convierten en recursos visuales para las nuevas campañas de moda.

En países como India esta tendencia existe y por ejemplo las páginas, las tapas y las bibliotecas se convierten en recursos visuales para las nuevas campañas de moda.

Por eso las referencias literarias aparecen cada vez más cerca de campañas, vidrieras y espacios de lujo.

"Los dorados al canto también reaparecen como recurso estético y de regalo. Un ejemplo es Martín Fierro en inglés, pensado también como souvenir cultural para turistas que visitan Argentina", explica Lauriente, quien es periodista especializada en cultura.

Edición del Martín Fierro en inglés y en español, con cantos dorados.

Edición del Martín Fierro en inglés y en español, con cantos dorados.

Cómo convertirlo en una propuesta local

Mendoza también tiene una historia escrita por lo tanto esta idea puede concretarse en una propuesta de cultura local. ¿Cómo? A través de un vínculo de la literatura con el diseño, la moda y la arquitectura a través de bibliotecas, archivos familiares y colecciones privadas

Por ejemplo, una producción editorial podría mostrar los libros que explican una ciudad, desde autores locales hasta publicaciones antiguas que describan sus paisajes, costumbres y transformaciones.

En Mendoza también se está dando casos de cafés y librerías que incorporan bibliotecas como parte de su ambientación. "En Chacras de Coria hay cafés que convierten los libros en un atractivo más", indica Lauriente.

Uno de los cafés con librería que se destacan en el Gran Mendoza es instagram.com/haru.librosycafe, en Chacras de Coria.

Uno de los cafés con librería que se destacan en el Gran Mendoza es instagram.com/haru.librosycafe, en Chacras de Coria.

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