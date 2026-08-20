Libros que la mayoría compra pero no lee: por qué aparentan lujo y cuáles son

Cantos dorados, hologramas, diseños especiales y colecciones convierten a los libros en objetos de deseo que combinan lectura, decoración y lujo.

Los libros comienzan a ocupar un lugar inesperado dentro del lenguaje del lujo.

Los libros están entrando en el universo del lujo, la moda y la cultura como objetos de identidad. Las marcas recuperan literatura, bibliotecas y referencias culturales para construir campañas y experiencias. Un libro puede funcionar como objeto decorativo, señal de conocimiento y elemento visual dentro del lenguaje contemporáneo de la moda.

El libro puede completar un estilismo y funcionar como símbolo de conocimiento e identidad. Pexels Por qué los libros vuelven a ser objetos de deseo Durante años, el lujo se construyó alrededor de carteras, relojes, joyas y automóviles. Ahora aparecen otros códigos: libros antiguos, bibliotecas, manuscritos y objetos vinculados con la cultura escrita.

"Hay una tendencia a convertir los libros en objetos de colección, especialmente entre adolescentes", señala Silvia Lauriente (Crítica en función) . "Se destacan las sagas con ediciones de alta calidad, dorados al canto (o cantos dorados, técnica artesanal de encuadernación), pintados o con hologramas. La moda impulsa a comprar series completas, incluso cuando no todos los ejemplares llegan a leerse".

tiktok.com/@ania_artego Cultura como símbolo El libro funciona de una manera diferente a un accesorio convencional. No solamente muestra poder adquisitivo. También comunica intereses, conocimiento y pertenencia cultural.

En países como India esta tendencia existe y por ejemplo las páginas, las tapas y las bibliotecas se convierten en recursos visuales para las nuevas campañas de moda. ekaya.in Por eso las referencias literarias aparecen cada vez más cerca de campañas, vidrieras y espacios de lujo.