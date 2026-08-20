El mapa de Mendoza que tenés que recorrer para descubrir su costado más creativo

Mendoza p uede recorrerse de muchas maneras. Existe, sin embargo, un itinerario menos conocido que permite entrar en talleres, conocer a quienes producen con sus propias manos y descubrir todo lo que sucede antes de que una prenda, una cerámica o una obra llegue a una vidriera. Ese recorrido se encuentra reunido en el mapa digital del Circuito de Tiendas Creativas , una herramienta que conecta tiendas, talleres, galerías y espacios de exhibición distribuidos en nueve departamentos de la provincia.

Presentado oficialmente en junio, el mapa ya no debe mirarse solamente como una novedad institucional. Su verdadero valor está en la posibilidad de utilizarlo como una guía para explorar la provincia desde el diseño, el arte y los oficios.

Cada uno de los espacios incluidos es mucho más que un punto de venta. Son lugares donde conviven proyectos emergentes y consolidados, se desarrollan procesos de producción y se construyen objetos con identidad local.

Recorrerlos permite conocer quién hizo una pieza, qué materiales utilizó, qué decisiones tomó y qué historia existe detrás de aquello que finalmente se ofrece al público. La experiencia propone otra manera de consumir: más cercana, consciente y vinculada con las personas que producen.

En el circuito conviven propuestas de indumentaria y diseño textil, cerámica, artes del fuego, fotografía, arte visual y contemporáneo, diseño de objetos, artesanías y producción sonora y musical. También incluye galerías, talleres, espacios de exhibición y experiencias que invitan al visitante a participar del proceso creativo.

Actualmente, la red alcanza a Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén, San Rafael, Tupungato, Junín y General Alvear. En esos nueve departamentos se distribuyen 23 espacios con perfiles muy diferentes, pero unidos por el trabajo local y la búsqueda de una identidad propia.

Un mapa para guardar en el celular

El circuito puede consultarse en un mapa interactivo desarrollado en Google My Maps. El acceso es libre y la información se actualiza de manera permanente.

La herramienta permite localizar cada propuesta, consultar sus características, organizar el recorrido por zonas geográficas o categorías y utilizar la función “cómo llegar” para navegar directamente con Google Maps. También puede guardarse en el teléfono, una opción práctica para diseñar un itinerario propio y descubrir qué espacios creativos se encuentran cerca.

De esta manera, el mapa funciona tanto para mendocinos que quieren mirar su provincia desde otro lugar como para turistas interesados en sumar alternativas culturales a su viaje.

Esta semana, el recorrido llega a Luján de Cuyo

El Circuito de Tiendas Creativas tendrá este viernes 21 de agosto su sexta edición. La actividad se realizará de 15 a 18 y recorrerá tres espacios de Luján de Cuyo. El punto de encuentro será Capote, ubicado en Mitre 1820 de Chacras de Coria. Desde allí, el recorrido continuará por Lecoq Espacio de Arte y finalizará en Disart.

La propuesta no consiste únicamente en entrar a las tiendas. En cada parada, sus protagonistas compartirán cómo comenzaron sus proyectos, qué los inspira, de qué manera seleccionan los materiales y cómo construyen la identidad de cada espacio. Los cupos son limitados y es necesario completar previamente el formulario de inscripción.

Tres maneras diferentes de crear

La primera parada será Capote, una marca de indumentaria con taller y showroom en una antigua casa de adobe de Chacras de Coria. Allí, diseño, materialidad y producción forman parte de una misma experiencia. La marca trabaja con algodones argentinos y mano de obra local para desarrollar prendas propias y a medida, sin seguir tendencias y en diálogo con el clima y la identidad del entorno. La apertura del taller permite observar de cerca cómo se produce cada pieza y comprender la indumentaria desde el oficio.

El segundo punto será Lecoq Espacio de Arte, ubicado en Pueyrredón 1453. El lugar reúne obras y productos realizados a mano por artistas, emprendedores y artesanos. Su propuesta se completa con talleres, exhibiciones y experiencias destinadas a explorar diferentes disciplinas y generar un vínculo directo con el hacer creativo.

La última parada será Disart, en avenida Malabia 2159. El proyecto crea objetos a partir de materiales y procesos vinculados con la naturaleza. Entre sus trabajos aparecen postales y señaladores de papel reciclado, piezas bordadas y pintadas a mano, collages de palabras, textiles para el hogar teñidos de manera natural y objetos de vitrofusión.

Además, desarrolla talleres de pintura, bordado y cerámica, junto con experiencias que combinan pintura y vino. Recorrer estos lugares permite descubrir algo que una vidriera no siempre muestra: las personas, el tiempo, las decisiones y el trabajo que existen detrás de cada objeto. Esa es, precisamente, la razón por la que este mapa merece ser explorado.