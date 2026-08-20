Sofía Gala impactó con un look poderoso: qué se puso

Sofía Gala sorprendió en la alfombra roja con un impactante vestido para la promoción de la serie sobre Moria Casán. No te pierdas los detalles en la nota.

El estilismo de Sofía Gala para la promoción de la serie sobre Moria Casán tuvo su momento más impactante en la alfombra roja del lanzamiento, cuando la actriz apareció con un vestido strapless de encaje negro sobre base nude de Joti Harriague, una creación que equilibró la fragilidad de la tela con la fuerza de las ballenas a la vista y una cadera ligeramente saliente que afinaba su figura.

Detrás de esa elección estuvo el trabajo minucioso de Ceci Allassia, la estilista que orquestó cada aparición de la gira con una devoción por el detalle y una selección impecable de firmas nacionales, donde el negro funcionó como el eje que articulaba una identidad visual que navegaba entre lo sofisticado y la actitud rockera.

Para el primer look, Sofía complementó con unas medias finas oscuras, stilettos negros y un collar de plata de eslabones anchos que cortaron con la delicadeza del encaje. El maquillaje estuvo a cargo de Lautaro Ferrante y se destacó por implementar unos labios rojos intensos y una sombra satinada sobre los párpados, mientras que el peinado de Mauro De Brito contó con un flequillo recto y corto que transportó a la actriz directamente a la estética ochentera que encarnó la figura de Moria Casán, cerrando así un círculo perfecto entre el personaje y la madre.

Sofía Gala mostró su versatilidad con otro día de prensa que compartió con su madre, donde eligió un minivestido de cuero negro con cut out en el abdomen y breteles finos de la marca Sadaels. En esa ocasión, el brazalete ancho en la muñeca y los zapatos clásicos negros con punta redondeada completaron una silueta que volvió a refugiarse en el monocromático, con el flequillo bien lacio y el mismo maquillaje de labios rojos.