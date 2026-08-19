Mirtha Legrand deslumbró en el Teatro Colón con su look: miralo

Mirtha Legrand se robó todas las miradas en la gala benéfica del Teatro Colón y sorprendió con un nuevo accesorio. ¡Mirá su look!

La gala solidaria por los 70 años de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez se llevó a cabo en el emblemático Teatro Colón de Buenos Aires, y allí Mirtha Legrand llegó con un look que, como siempre, fue el máximo ejemplo de glamour.

De la mano de Héctor Vidal Rivas, su asesor de imagen, Mirtha optó por un vestido negro largo con lentejuelas, que incluía apliques de plumas al tono sobre los hombros estructurados.

Para combatir el frío, sumó un abrigo de piel largo con cuello embudo y botones grandes y, en cuanto al calzado, lució uno negro con aberturas.

Lució una gargantilla con brillantes y aros colgantes a juego, infaltables en todos sus estilismos, pero hubo además un detalle inesperado que marcó la diferencia con respecto a sus looks más tradicionales, ya que llevó unos anteojos de lectura con armazón en tono ámbar.