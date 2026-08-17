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Luisana Lopilato

El look de Luisana Lopilato que encandiló a todos en Marbella

La presencia de Luisana Lopilato en Marbella causó sensación al lucir un vestido con microcristales que deslumbró a los presentes. ¡Mirá las fotos!

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Mirá el look de Luisana Lopilato.

Mirá el look de Luisana Lopilato.

Para una gala organizada por la Fundación Starlite en Marbella, Luisana Lopilato fue una de las figuras presentes, con un estilismo que deslumbró a los presentes.

Luisana lució un vestido largo de silueta sirena, entallado al cuerpo y cubierto por una gran cantidad de aplicaciones brillantes en tonos champagne, nude y dorado.

El diseño contaba con un pronunciado escote y tirantes finos, y estaba trabajado con microcristales, lentejuelas y detalles de hilos brillantes que generaban destellos en cada movimiento.

En cuanto al beauty look, llevó un peinado con ondas amplias y un maquillaje natural que equilibró la apuesta. ¡Re diosa!

Mirá las fotos del look de Luisana Lopilato:

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