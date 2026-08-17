El look de Luisana Lopilato que encandiló a todos en Marbella

La presencia de Luisana Lopilato en Marbella causó sensación al lucir un vestido con microcristales que deslumbró a los presentes. ¡Mirá las fotos!

Para una gala organizada por la Fundación Starlite en Marbella, Luisana Lopilato fue una de las figuras presentes, con un estilismo que deslumbró a los presentes.

Luisana lució un vestido largo de silueta sirena, entallado al cuerpo y cubierto por una gran cantidad de aplicaciones brillantes en tonos champagne, nude y dorado.

El diseño contaba con un pronunciado escote y tirantes finos, y estaba trabajado con microcristales, lentejuelas y detalles de hilos brillantes que generaban destellos en cada movimiento.

En cuanto al beauty look, llevó un peinado con ondas amplias y un maquillaje natural que equilibró la apuesta. ¡Re diosa!