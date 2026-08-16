Mirtha Legrand reveló la charla que tuvo con Jorge Messi meses antes de la muerte: "Me dijo..."
Mirtha Legrand decidió contar en el programa del sábado cómo fue el último contacto que tuvo con el papá de Lionel Messi.
El fallecimiento de Jorge Messi sigue impactando a las diferentes figuras de nuestro país y el sábado por la noche, Mirtha Legrand decidió compartir cómo fue la última vez que habló con el padre de Lionel Messi. Todo comenzó cuando se encontraban hablando de la carta que el jugador le dedicó a su papá.
"No sabíamos que estaba tan mal y tan grave", comenzó diciendo la conductora de El Trece sobre el estado de salud que estaba pasando Jorge Messi. Luego contó la anécdota que sacó una sonrisa a la mesa y que también causó emoción.
"Yo me escribo con la mamá, la señora Celia, nos hablamos por teléfono. Hace dos meses la llamé para ver cómo estaba y ella me llama a veces también. En un momento, Celia me dice: ‘Espera, Mirtha, que te va a saludar Jorge’… Y Jorge tomó el teléfono", expresó Mirtha.
La última charla que tuvo Mirtha Legrand con Jorge Messi meses antes de la muerte
Luego agregó: "Me dijo: Hola, chiquita, ¿cómo estás? Lindo hablar con vos. Bueno, adiós, adiós". Por su lado, Gastón Edul, invitado de la mesaza, le expresó que la familia Messi la quiere mucho y eso también alegró a la leyenda de la televisión.
La muerte de Jorge Messi sin duda alguna generó un dolor enorme por lo que representa Lionel Messi para nuestro país. El jugador acompañó a su mamá en Rosario unos días tras la partida del papá y posteriormente viajó a Miami, donde ya afrontó dos partidos tras el duro momento que pasó.