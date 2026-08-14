La grave advertencia por lo que le pasaría a Mirtha Legrand a sus 100 años

En Lape Club Social, Luis Bremer explicó que la famosa conductora de los almuerzos se enfrentaría a un dilema cuando cumpla 100 años.

El 23 de febrero de 2027, Mirtha Legrand llegará a los 100 años y, con ese aniversario, podría enfrentarse a una serie de obstáculos burocráticos vinculados con su condición de persona centenaria.

La situación fue expuesta por Luis Bremer en Lape Club Social, donde advirtió sobre las dificultades que atraviesan quienes alcanzan esa edad.

Luis Bremer aseguró que la diva se enfrentará a un conflicto cuando cumpla 100 años. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Quieren convertirla en NN", advirtió el periodista al referirse al caso de la conductora y al drama que, según explicó, afecta a las más de cinco mil personas centenarias que hay en la Argentina. El comunicador cuestionó las consecuencias que podría tener para la diva llegar al siglo de vida bajo las actuales condiciones burocráticas.

"Va a perder el DNI digital, el reconocimiento facial, las credenciales digitales de PAMI y la posibilidad de sacar turnos e iniciar trámites online", explicó Bremer al detallar algunas de las herramientas que podrían dejar de estar disponibles para la conductora.

El 23 de febrero de 2027, Mirtha cumplirá 100 años. RS Fotos. Pero el escenario planteado por el periodista también alcanzaría al ámbito privado. El periodista mencionó las normativas de los bancos que, entre otras cuestiones, podrían impedirle acceder a un crédito a pesar de contar con solvencia económica.