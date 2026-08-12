Andy Kusnetzoff quiere repetir el triunfo ante Mirtha Legrand en el rating: los fuertes invitados que tendrá en PH

Yanina Latorre decidió revelar los invitados que tendrá Andy Kusnetzoff el próximo sábado para luchar contra El Trece.

PH, Podemos Hablar, arrasó en su primer programa con la conducción de Andy Kusnetzoff. Yanina Latorre, quien estuvo invitada, fue quien dio los detalles de los invitados que estarían presentes en el programa de Telefe el próximo sábado a partir de las 21:30.

"Hablé con uno de los productores para chequear, para ver si tenía data de los próximos invitados, que ahora los voy a contar", comenzó diciendo la conductora de canal América. Minutos después decidió revelar los nombres de los famosos.

"Tengo cuatro de los cinco invitados de PH. Por primera vez habla y cuenta todo Lizy Tagliani, Evangelina Anderson invitada, tenemos al señor Pablito Giralt y el señor Benjamín Vicuña, son los cuatro invitados para este sábado", comentó Latorre en Sálvese Quien Pueda.

Los invitados que tendrá Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar Respecto al quinto invitado, Pia Shaw sostuvo que es nada más y nada menos que Santiago Talledo, actor y figura de Luzu TV. Con estas figuras, Kusnetzoff buscará ampliar la diferencia que obtuvo ante Mirtha Legrand el pasado sábado.