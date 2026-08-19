Evangelina Anderson deslumbró en TV con su look más sensual: las fotos

Evangelina Anderson brilló en "Podemos hablar" con un diseño ajustado que realzó su sensualidad y sorprendió a los televidentes. ¡Mirá!

Evangelina Anderson brilló en "Podemos hablar", el ciclo de Andy Kusnetzoff en donde los looks de los invitados suelen ser tan esperados como sus declaraciones, con un look full black.

El diseño elegido era de silueta ajustada y contaba con cortes, drapeados y detalles asimétricos que le dieron personalidad a la propuesta monocromática.

La prenda presentaba una sola manga larga, dejando el otro hombro completamente al descubierto, con una asimetría que cruzó el cuello y se extendió hacia uno de los hombros, creando un efecto de cuello alto.

En la zona del abdomen, el vestido incorporó aberturas con efecto cut out, que dejó la piel al descubierto y le dio sensualidad sin tener que hacer uso de las transparencias. En cuanto al calzado, llevó unas sandalias negras de tacón con tiras finas.