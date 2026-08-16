El impactante cambio de look de Cristiano Ronaldo al llegar a Al Nassr

Cristiano Ronaldo regresó a la sede del Al Nassr con un look que sorprendió a propios y extraños, marcando el inicio de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional.

El astro portugués llegó al club saudí con un corte de pelo que rápidamente se viralizó, puesto que lució el cabello corto en la parte superior con un tono castaño claro y laterales rapados con degradé.

El cambio se produjo tras su boda secreta con Georgina Rodríguez, celebrada el 11 de agosto en Cascais, Portugal. La ceremonia, a las 13:30, fue íntima y solo asistieron sus cinco hijos y cuatro testigos, entre ellos Ivana Rodríguez (hermana de Georgina), Miguel José (amigo de Ronaldo desde sus días en el Sporting de Lisboa) y dos españoles vinculados al mundo de la joyería, madre e hijo, amigos de la pareja.

La cuenta oficial del Al Nassr en X anticipó su llegada con la pregunta “¿Quién llegó hoy a la sede del Al Nassr?”, y Ronaldo compartió el nuevo look en su Instagram. El club, además, le concedió una licencia extraordinaria tras el Mundial, por lo que se perderá los dos primeros partidos de la temporada de la Saudi Pro League, mientras se adapta a esta nueva etapa junto a su esposa.