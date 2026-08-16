Cristiano Ronaldo puso fecha a su retiro y reveló qué hará cuando deje el fútbol

Cristiano Ronaldo volvió a referirse públicamente a una posibilidad que durante los últimos años aparece cada vez con mayor frecuencia: el momento en que pondrá punto final a su carrera como futbolista profesional. A los 41 años, el delantero portugués reconoció que su retiro podría estar más cerca de lo esperado.

En una entrevista concedida a la revista estadounidense Vogue junto con su esposa, Georgina Rodríguez, el actual jugador de Al Nassr habló de su presente y de lo que imagina para su vida después del fútbol. La conversación se produjo luego de la reciente boda de la pareja.

La declaración más contundente llegó cuando Cristiano fue consultado por sus próximos pasos. "Probablemente, este será mi último año en el fútbol", confesó el portugués, quien además aseguró que quiere dejar "un legado espectacular" cuando finalmente decida colgar los botines.

Lejos de mostrarse preocupado por el vacío que pueda generar el final de una carrera de 25 años, el ganador de cinco Balones de Oro explicó que tiene una hoja de ruta definida para la etapa que comenzará una vez que abandone las canchas. "Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", explicó.

El portugués construyó durante los últimos años un importante entramado empresarial que va más allá del deporte. Entre sus actividades se encuentran los negocios vinculados con el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación. A esos proyectos también pretende sumar tiempo para actividades personales y para disfrutar de los resultados obtenidos durante su extensa trayectoria.

"Y también divertirme más, viajar más, ver y jugar al pádel, que me gusta mucho, y seguir disfrutando de lo que he conseguido. De lo que hemos conseguido. Al fin y al cabo, han sido 25 años de mucho sacrificio", señaló Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ya piensa en su futuro lejos del fútbol. EFE

El delantero atraviesa actualmente una nueva etapa de su carrera en Arabia Saudita, donde continúa defendiendo la camiseta de Al Nassr. Su recorrido con la selección de Portugal también tuvo recientemente un nuevo capítulo con la disputa de su sexto y último Mundial.

En la Copa del Mundo, Portugal alcanzó los octavos de final, instancia en la que quedó eliminado frente a España. Con ese torneo como parte de su extensa historia internacional, Cristiano Ronaldo parece comenzar a preparar el escenario para el cierre definitivo de una carrera que marcó una época del fútbol mundial.