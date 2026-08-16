Arsenal aplastó al Manchester City y se quedó con el primer título de la temporada

El conjunto londinense tuvo un estreno contundente: ganó 3-0 y celebró antes del comienzo de la Premier League.

El Arsenal comenzó la temporada con una actuación contundente. El vigente campeón de la Premier League venció 3-0 al Manchester City en el Principality Stadium de Cardiff y se quedó con la Community Shield, el tradicional trofeo que enfrenta al campeón de la liga inglesa con el ganador de la FA Cup.

The Community Shield is OURS pic.twitter.com/DH7uzHkMvK — Arsenal (@Arsenal) August 16, 2026 El equipo dirigido por Mikel Arteta tomó el control rápidamente y encontró la ventaja apenas a los 25 segundos. Myles Lewis-Skelly filtró un pase que dejó a Riccardo Calafiori frente a Gianluigi Donnarumma. El defensor italiano definió con tranquilidad y marcó el 1-0.

¡¡20 SEGUNDOS DE PARTIDO Y GOL DEL ARSENAL!! ¡CALAFIORI SE VISTIÓ DE 9 Y ABRIÓ EL MARCADOR ANTE MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/azDnWCOc5f — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026 El City intentó reaccionar, pero volvió a sufrir en defensa. A la media hora, una buena combinación del Arsenal terminó con Kai Havertz cabeceando en el segundo palo para ampliar la diferencia. Erling Haaland tuvo algunas oportunidades para descontar, aunque David Raya respondió cada vez que fue exigido.

¡PICÓ LA COBRA! ¡KAI HAVERTZ GANÓ EN LAS ALTURAS Y PUSO EL 2-0 PARCIAL DEL ARSENAL SOBRE MANCHESTER CITY EN LA COMMUNITY SHIELD!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/W5oNgvonNz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026 Arsenal aprovechó los errores del Manchester City El golpe definitivo llegó apenas comenzada la segunda mitad. Christos Tzolis participó nuevamente en una jugada de gol y asistió a Martin Odegaard, quien apareció en el punto del penal, dejó atrás a Josko Gvardiol y definió para establecer el 3-0.

Ni Haaland ni Maresca encuentran respuestas: Martin Odegaard sacó toda su calidad a la cancha, dejó desparramado a Donnarumma y puso el 3-0 de Arsenal sobre Manchester City en el duelo por la Community Shield.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KTqnGSSVOL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2026 Con una ventaja amplia, Arsenal manejó el encuentro y recibió el respaldo de los hinchas, que acompañaron cada posesión con cánticos y 'olés'. El City, en cambio, no encontró respuestas para revertir una actuación que dejó varias dudas en su estreno competitivo.