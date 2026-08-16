Batalla campal en el ascenso: trompadas, expulsados y un partido que terminó antes de tiempo

Sobre el final de un partido del Ascenso, jugadores de Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada protagonizaron una feroz batalla campal.

El partido entre Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminó de la peor manera. En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera B Metropolitana del Ascenso, disputado en Sarandí, gran parte de los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que también involucró a integrantes de los cuerpos técnicos.

El encuentro se encaminaba hacia una victoria de Talleres por 1-0 gracias al gol agónico de Pablo Cortizo. Sin embargo, todo se descontroló en el quinto minuto de descuento, cuando Alexis Payés fue a disputar una pelota con Claudio Mosca y ambos comenzaron una fuerte discusión que rápidamente elevó la temperatura.

El mediocampista de Talleres, histórico del ascenso y además formado en Arsenal, reaccionó ante la infracción y empujó a su rival mientras intercambiaba insultos con varios jugadores del conjunto local. La situación escaló en cuestión de segundos y Damián Pérez, capitán del Arse, salió en defensa de su compañero, lo que provocó que casi todos los protagonistas se sumaran al tumulto.

Video: la feroz batalla campal en Arsenal-Talleres de Remedios de Escalada X @Porquettargasce En medio de la confusión se produjo una de las imágenes más fuertes de la jornada. Mariano Del Col le dio un fuerte derechazo en el mentón a Eugenio Olivera, futbolista suplente de Talleres, mientras el árbitro Gastón Iglesias intentaba sin éxito recuperar el control de la situación. Finalmente, el juez expulsó a Mosca, quien debió ser retirado por sus propios compañeros porque continuaba buscando enfrentarse con los jugadores de Arsenal.