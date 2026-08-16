Batalla campal en el ascenso: trompadas, expulsados y un partido que terminó antes de tiempo
Sobre el final de un partido del Ascenso, jugadores de Arsenal de Sarandí y Talleres de Remedios de Escalada protagonizaron una feroz batalla campal.
El partido entre Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminó de la peor manera. En un encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Primera B Metropolitana del Ascenso, disputado en Sarandí, gran parte de los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal que también involucró a integrantes de los cuerpos técnicos.
El encuentro se encaminaba hacia una victoria de Talleres por 1-0 gracias al gol agónico de Pablo Cortizo. Sin embargo, todo se descontroló en el quinto minuto de descuento, cuando Alexis Payés fue a disputar una pelota con Claudio Mosca y ambos comenzaron una fuerte discusión que rápidamente elevó la temperatura.
El mediocampista de Talleres, histórico del ascenso y además formado en Arsenal, reaccionó ante la infracción y empujó a su rival mientras intercambiaba insultos con varios jugadores del conjunto local. La situación escaló en cuestión de segundos y Damián Pérez, capitán del Arse, salió en defensa de su compañero, lo que provocó que casi todos los protagonistas se sumaran al tumulto.
Video: la feroz batalla campal en Arsenal-Talleres de Remedios de Escalada
En medio de la confusión se produjo una de las imágenes más fuertes de la jornada. Mariano Del Col le dio un fuerte derechazo en el mentón a Eugenio Olivera, futbolista suplente de Talleres, mientras el árbitro Gastón Iglesias intentaba sin éxito recuperar el control de la situación. Finalmente, el juez expulsó a Mosca, quien debió ser retirado por sus propios compañeros porque continuaba buscando enfrentarse con los jugadores de Arsenal.
Después de varios minutos de tensión, Iglesias decidió dar por terminado el encuentro. La victoria le permitió a Talleres mantenerse en lo más alto de la tabla junto a Excursionistas, mientras que Arsenal quedó en el quinto puesto. El próximo sábado, además, habrá un duelo que promete estar cargado de tensión: los de Remedios de Escalada recibirán a Excursionistas en Escalada en un partido clave por la pelea de arriba.