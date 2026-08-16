Brutal nocaut del argentino Esteban Ribovics ante una leyenda de UFC que anunció su retiro

Esteban Ribovics protagonizó una actuación contundente en la UFC 330 . El peleador argentino derrotó por nocaut técnico a Edson Barboza durante el segundo asalto, en una pelea disputada en Filadelfia, y consiguió un triunfo importante en la categoría de peso ligero.

El nacido en Tartagal tomó la iniciativa desde los primeros intercambios y encontró con sus golpes el rostro del brasileño. El castigo provocó un corte en la ceja derecha de Barboza, quien consiguió llegar al final del primer round pese a la presión del argentino.

Ribovics mantuvo la intensidad en el segundo asalto y volvió a conectar con contundencia . Una combinación que incluyó dos codazos y posteriores golpes de puño dejó a Barboza en una situación complicada y obligó al árbitro a intervenir para detener el combate.

El triunfo le permitió al argentino sumar su quinta victoria en ocho presentaciones dentro de UFC . A sus 30 años, llegó a la pelea con un récord profesional de 15 triunfos y tres derrotas, mientras que su registro en la principal organización de MMA era de cuatro victorias y tres caídas.

Ribovics ya había protagonizado actuaciones destacadas en su recorrido por UFC . Entre ellas se encuentra el nocaut sobre Terrance McKinney, conseguido en apenas un minuto y 35 segundos, además de su enfrentamiento ante Daniel Zellhuber en UFC 306.

La victoria ante Barboza representa ahora otro paso importante para el argentino y podría acercarlo al top 15 de la categoría de peso ligero.

Barboza anunció su retiro tras la derrota

El resultado tuvo además un significado especial para el brasileño. Después del combate, Barboza anunció su retiro de las artes marciales mixtas y dejó los guantes en el centro del octágono.

Se despide un grande



Gracias por todo Edson Barboza #UFC330 | En vivo por @pplusdeportes pic.twitter.com/eOZ93m25np — UFC Español (@UFCEspanol) August 16, 2026

De esta manera, la derrota ante Ribovics marcó el cierre de la extensa carrera del brasileño, que puso punto final a su trayectoria profesional después de su presentación en UFC 330.