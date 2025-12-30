El gran gesto solidario de Bamba Niang tras noquear a su rival y fracturarle la mandíbula

La velada de boxeo en la Federación Argentina de Box quedó marcada por algo más que un resultado deportivo. Touba Bamba Niang derrotó por nocaut técnico en el cuarto asalto a Agustín Chávez , pero lejos de celebrar únicamente la victoria, decidió enfocar la atención en la delicada situación de salud de su oponente.

El boxeador senegalés, radicado en Argentina desde 2021, tomó la palabra luego del combate y pidió apoyo económico para colaborar con los gastos médicos de Chávez , quien deberá ser sometido a una cirugía de urgencia tras sufrir una fractura de mandíbula durante la pelea.

El mensaje generó una fuerte repercusión entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde el gesto fue destacado como un ejemplo de respeto y compañerismo dentro del deporte de los puños. “Después de lo que pasa arriba del ring , somos todos hermanos y amigos”, expresó Niang , visiblemente conmovido.

Horas más tarde, el vencedor volvió a expresarse a través de sus redes sociales para explicar el alcance de la colecta y agradecer las muestras de apoyo. En un mensaje directo, pidió mantener el foco en la recuperación de su rival. “Perdón todos los videos que me pusieron para colaborar, borré todo. Solo quiero que el compañero se recupere bien y vuelva con su familia. Ayudémoslo y recemos por él, que salga la operación bien mañana”, publicó.

Niang también remarcó que el dinero reunido será destinado exclusivamente a Chávez y envió un mensaje de aliento. “Todo va directo en la cuenta de él. Desde ya, muchas gracias y pronta recuperación para mi compañero. Lo mejor para vos”, señaló.

Bamba Niang organizó una colecta para la operación de Agustín Chávez Bamba Niang organizó una colecta para la operación de Agustín Chávez

Un camino de esfuerzo dentro y fuera del ring

El combate se resolvió de forma contundente cuando una mano derecha precisa obligó al árbitro a detener la pelea en el cuarto round. Tras el ingreso del cuerpo médico, Agustín Chávez fue derivado de inmediato para su atención, ya que la lesión requería intervención quirúrgica urgente.

Touba Bamba Niang nació en Watef, Senegal, y llegó a Sudamérica en busca de nuevas oportunidades. En Argentina comenzó su carrera profesional mientras trabajaba como vendedor ambulante, sin perder de vista su gran objetivo deportivo. “Quiero ser campeón mundial”, afirmó en reiteradas ocasiones.

Bamba Niang Bamba Niang ganó en el ring y emocionó afuera al impulsar una colecta para la operación de Agustín Chávez. Instagram @bamba_de_ojos_claros_

La actitud solidaria del boxeador trascendió el ámbito del ring y despertó una ola de apoyo en el ambiente del boxeo nacional. Con la operación de Agustín Chávez prevista para este martes, la comunidad deportiva continúa movilizada, destacando un gesto que puso los valores humanos por encima del resultado.